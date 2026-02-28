Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Partidos de Premier League de hoy, sábado 28 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV

Este sábado 28 de febrero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Liverpool - West Ham, Newcastle - Everton y Leeds - Manchester City

El Manchester City no pierde las esperanzas de arrebatar el liderato al Arsenal

El Manchester City no pierde las esperanzas de arrebatar el liderato al Arsenal / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

La Premier League ha entrado en su fase culminatoria, encontrándose en la última decena de fechas que prometen ser de infarto teniendo en consideración que todo, desde el campeonato hasta las clasificaciones a torneos europeos y descensos, está aún por determinarse, por lo que los partidos de hoy, sábado 28 de febrero, serán tan vitales como los que se avecinan.

En este sentido, la competición inglesa presenciará el desarrollo de cinco enfrentamientos, entre los que destacan el Liverpool - West Ham, dada la presente contienda de los de Arne Slot por entrar a una copa continental la próxima temporada; el Newcastle - Everton, que se encuentran a mitad de tabla pero mantienen la esperanza de cerrar la campaña con un logro mayor que la simple permanencia; y el Leeds - Manchester City, donde los citizens no pueden dejar caer ni un solo punto en aras de seguir luchando con el Arsenal por el liderato.

Partidos de Premier League hoy sábado 28 de febrero

Bournemouth - Sunderland tendrá lugar a las 13:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Burnley - Brentford, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Liverpool - West Ham, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Newcastle - Everton, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Leeds - Manchester City, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

