Partidos de Premier League de hoy, miércoles 11 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV

Este miércoles 11 de febrero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Aston Villa - Brighton, Manchester City - Fulham y Sunderland - Liverpool

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 11 de febrero, en el seno de la Premier League.

Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Aston Villa - Brighton, Manchester City - Fulham y Sunderland - Liverpool, como parte de una temporada que aún encuentra al Arsenal como máximo candidato al título.

Partidos de Premier League hoy miércoles 11 de febrero

Aston Villa vs Brighton tendrá lugar a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Crystal Palace vs Burnley, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Manchester City vs Fulham, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Nottingham Forest vs Wolverhampton, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Sunderland vs Liverpool, a las 21:15 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

