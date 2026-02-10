FÚTBOL
Partidos de Premier League de hoy, martes 10 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV
Este martes 10 de febrero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Chelsea - Leeds, Tottenham - Newcastle, Everton - Bournemouth y West Ham - Manchester United
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, martes 10 de febrero, en el seno de la Premier League.
Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Chelsea - Leeds, Tottenham - Newcastle, Everton - Bournemouth y West Ham - Manchester United, como parte de una temporada que aún encuentra al Arsenal como máximo candidato al título.
Partidos de Premier League hoy martes 10 de febrero
Chelsea vs Leeds tendrá lugar a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Tottenham vs Newcastle, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Everton vs Bournemouth, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
West Ham vs Manchester United, a las 21:15 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
