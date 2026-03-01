Partidos de Premier League de hoy, domingo 1 de marzo: horario, canal y dónde ver por TV

La Premier League ha entrado en su fase culminatoria, encontrándose en la última decena de fechas que prometen ser de infarto teniendo en consideración que todo, desde el campeonato hasta las clasificaciones a torneos europeos y descensos, está aún por determinarse, por lo que los partidos de hoy, domingo 1 de marzo, serán tan vitales como los que se avecinan.

En este sentido, la competición inglesa presenciará el desarrollo de cuatro enfrentamientos, entre los que destacan el Fulham - Tottenham, siendo que los Spurs vienen de ser vapuleados por el Arsenal y están peligrosamente cerca del descenso; el Manchester United - Crystal Palace, para seguir observando el cambio radical de los Red Devils desde que asumió Michael Carrick y los colocó en puestos de Champions League; y, por sobre todos los demás encuentros en la jornada, el Arsenal - Chelsea, tanto porque los gunners aspiran a alargar la brecha entre ellos y el Manchester City como porque los blues necesitan sumar puntos para mantenerse en puestos de clasificación a torneos europeos.

Partidos de Premier League hoy domingo 1 de marzo

Brighton - Nottingham Forest tendrá lugar a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Fulham - Tottenham, a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Manchester United - Crystal Palace, a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Arsenal - Chelsea, a las 17:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.