Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Sociedad - AthleticCopa del ReyDónde ver Copa del ReyNewcastle - BarçaLamine YamalRayo - OviedoJugadores AtléticoReal MadridPremier League directoLesión KoundéLesión BaldeMbappéSanciones Real MadridCuándo es la final de la Copa del ReyKim AngelFlickGriezmannDucatiHorarios F1 AustraliaTransgrancanariaPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsOlimpia Milano - BarçaUFC 326 horariosPogacarStrade BiancheArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPFirmas Elecciones BarçaJuan Carlos RiveroDavid BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

En Directo

PREMIER LEAGUE

Partidos Premier League hoy, en directo: resultado de Manchester City y Arsenal, hoy en vivo

Sigue en directo la jornada 29 de la Premier League de este miércoles, con el Manchester City-Nottingham Forest, el Fulham-West Ham, el Brighton-Arsenal, el Aston Villa-Chelsea y el Newcastle-United

Pep Guardiola, durante el Manchester City-Newcastle

Pep Guardiola, durante el Manchester City-Newcastle / EFE

Xavi Turu

La Premier League afronta este miércoles una jornada de infarto con los cuatro equipos que ocupan posición de Champions en escena. El Manchester City recibe al Nottingham Forest, el Arsenal visita al Brighton, el Aston Villa recibe al Chelsea, el Newcastle se mide al Manchester United y el West Ham viaja al feudo del Fulham.

Actualizar
Ver más

TEMAS