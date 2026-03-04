En Directo
PREMIER LEAGUE
Partidos Premier League hoy, en directo: resultado de Manchester City y Arsenal, hoy en vivo
Sigue en directo la jornada 29 de la Premier League de este miércoles, con el Manchester City-Nottingham Forest, el Fulham-West Ham, el Brighton-Arsenal, el Aston Villa-Chelsea y el Newcastle-United
Xavi Turu
La Premier League afronta este miércoles una jornada de infarto con los cuatro equipos que ocupan posición de Champions en escena. El Manchester City recibe al Nottingham Forest, el Arsenal visita al Brighton, el Aston Villa recibe al Chelsea, el Newcastle se mide al Manchester United y el West Ham viaja al feudo del Fulham.
BRIGHTON - ARSENAL (0-1) I MIN. 44
El Brighton ha estado cerca del empate con una jugada con un cabezazo de Hinshelwood que se marchó ligeramente desviado.
MANCHESTER CITY – NOTTINGHAM FOREST (1-0) I MIN. 43
Los visitantes buscan el tanto de la igualada antes de llegar al descanso, pero el equipo Cityzen está bien plantado sobre el verde y domina el tiempo de juego.
ASTON VILLA – CHELSEA (1-1) I MIN. 37
¡¡Gooooooool del Chelsea!! Gran asistencia de Malo Gusto para que João Pedro ponga el esférico al fondo de la red con un tiro poco ortodoxo, pero que vale igual para poner el 1-1.
MANCHESTER CITY – NOTTINGHAM FOREST (1-0) I MIN. 35
¡¡Gooooool del City!! Ahora sí que los de Guardiola no perdonan y Semenyo adelanta al conjunto local en un Etihad que estalla de alegría.
Arsenal y City; o lo que es lo mismo, primero y segundo de la Premier, no fallan y, por el momento, ganan sus respectivos partidos.
FULHAM – WEST HAM (0-0) I MIN. 32
Sigue el cero a cero en el Craven Cottage, en un partido muy igualado sobre el tapete verde. El West Ham ha tenido algún que otro acercamiento al área rival, pero los pupilos de Nuno Espírito Santo se han topado con el buen hacer de la zaga local.
MANCHESTER CITY – NOTTINGHAM FOREST (0-0) I MIN. 27
Nuevo acercamiento del City. Los Cityzens lo están dando todo, pero se les resiste el gol en esta primera casi media hora de partido.
BRIGHTON - ARSENAL (0-1) I MIN. 24
La ha tenido el conjunto local tras una buena jugada coral del Brighton que finalizó con un disparo de Ruttier que rebotó el balón en su compañero y el esférico se perdió por la línea de fondo.
ASTON VILLA – CHELSEA (1-0) I MIN. 20
Ojo, que se ha activado el protocolo por golpe en la cabeza tras un fuerte encontronazo entre Fofana y Konsa. El portero de los locales se duele de un codazo del futbolista francés del Chelsea.
MANCHESTER CITY – NOTTINGHAM FOREST (0-0) I MIN. 15
Con el paso de los minutos, el conjunto Citizen está jugando mejor y se siente más cómodo sobre el verde. Los de Guardiola, cada vez más cerca del gol.
BRIGHTON - ARSENAL (0-1) I MIN. 11
¡¡Gooooooool del Arsenal!! Los de Arteta no quieren ser más líderes y marcan el primero del partido: Bukayo Saka adelanta a los Gunners.
- Barcelona - Atlético: resultado, resumen y estadísticas de semifinales de Copa del Rey
- Barça - Atlético de Madrid, en directo: las polémicas y reacciones, en vivo
- Juan Carlos Rivero, cazado con el micrófono abierto en la retransmisión del Barça - Atlético: 'Tienen que meter uno
- Flick pierde más de un mes a sus laterales titulares Koundé y Balde
- Recado de Griezmann al Barça tras el partido
- El central 'tapado' que gana enteros para reforzar la defensa del Barça
- Mastantuono y Huijsen: 122 millones que enfurecen al Bernabéu
- José Luis Sánchez alucina tanto con el Real Madrid como con el arbitraje: 'Nadie sabe cuál es el fondo