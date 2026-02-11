En directo
Partidos Premier League hoy, en directo: Manchester City, Aston Villa y Liverpool, en vivo
Sigue en directo la jornada 26 de la Premier League, con el Manchester City-Fulham, el Aston Villa-Brighton y el Sunderland-Liverpool
Xavi Turu
Sigue en directo en SPORT la jornada 26 de la Premier League de este miércoles, con el Manchester City-Fulham, el Nottingham Forest-Wolves, el Aston Villa-Brighton, el Crystal Palace-Burnley y el Sunderland-Liverpool.
CRYSTAL PALACE – BURNLEY (2-3) I MIN. 55
El Crystal Palace no consigue hacerse con el tanto del empate. Se resguarda bien el cuadro visitante que quiere irse con los tres puntos después de remontar la contienda en el añadido del primer acto.
NOTTINGHAM FOREST – WOLVES (0-0) I MIN. 63
No se mueve el marcador en el The City Ground. Los visitantes han movido el banquillo para encontrar soluciones, pero de momento los dos conjuntos muy flojos de cara a portería.
MANCHESTER CITY – FULHAM (3-0) I MIN. 60
Los Sky Blues tienen el partido bajo control. Se animó Foden desde fuera del área con un auténtico cañonazo que acabó a las manos de Leno.
SUNDERLAND – LIVERPOOL (0-0) I MIN. 30
El Liverpool está totalmente desaparecido en el encuentro... Tímida llegada de los de Slot al área rival con un despeje de Reinildo.
ASTON VILLA – BRIGHTON (0-0) I MIN. 51
Los visitantes intentan estirarse un poco en esta segunda parte y lo intento con un potente disparo Kaoru Mitoma, pero el esférico se marchó rozando el palo de la portería local.
MANCHESTER CITY – FULHAM (3-0) I MIN. 50
Para esta segunda parte, Pep Guardiola dejó a Haaland en el banquillo y dio pasó en su lugar a Marmoush.
Carrusel Premier League
En marcha la segunda parte:
MANCHESTER CITY – FULHAM (3-0)
NOTTINGHAM FOREST – WOLVES (0-0)
ASTON VILLA – BRIGHTON (0-0)
SUNDERLAND – LIVERPOOL (0-0) I MIN. 20
El Liverpool no acaba de estar cómodo sobre el verde en este arranque de partido. Los de Slot insisten, pero muy desacertados de cara a portería en estos veinte minutos de encuentro.
CRYSTAL PALACE – BURNLEY (2-3) I MIN. 45+4'
¡¡El tercero del Burnley!! Increíble, pero cierto... Cuando todo parecía que se llegaría al descanso con el 2-2, en el último minuto del añadido el conjunto visitante le da la vuelta a la contienda y pone el 2-3 en el marcador con un tanto en propia puerta de Lerma. Descanso en el Selhurst Park.
CRYSTAL PALACE – BURNLEY (2-2) I MIN. 45
¡¡Empata el Burnley!! El cuadro visitante pone el 2-2 en la última jugada de la primera parte con el gol de Jaidon Anthony. El conjunto que dirige Scott Parker estuvo más certero al final del primer acto y consigue certificar la igualada.
