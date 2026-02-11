Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER LEAGUE

Partidos Premier League hoy, en directo: Manchester City, Aston Villa y Liverpool, en vivo

Sigue en directo la jornada 26 de la Premier League, con el Manchester City-Fulham, el Aston Villa-Brighton y el Sunderland-Liverpool

Fulham's Emile Smith Rowe, left, and Manchester City's Matheus Nunes challenge for the ball during the English Premier League soccer match between Manchester City and Fulham in Manchester, England, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

Fulham's Emile Smith Rowe, left, and Manchester City's Matheus Nunes challenge for the ball during the English Premier League soccer match between Manchester City and Fulham in Manchester, England, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Dave Thompson) / Dave Thompson / AP

Xavi Turu

Sigue en directo en SPORT la jornada 26 de la Premier League de este miércoles, con el Manchester City-Fulham, el Nottingham Forest-Wolves, el Aston Villa-Brighton, el Crystal Palace-Burnley y el Sunderland-Liverpool.

