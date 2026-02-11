Partidos Premier League hoy, en directo: Manchester City, Aston Villa y Liverpool, en vivo

CRYSTAL PALACE – BURNLEY (2-3) I MIN. 45+4'

¡¡El tercero del Burnley!! Increíble, pero cierto... Cuando todo parecía que se llegaría al descanso con el 2-2, en el último minuto del añadido el conjunto visitante le da la vuelta a la contienda y pone el 2-3 en el marcador con un tanto en propia puerta de Lerma. Descanso en el Selhurst Park.