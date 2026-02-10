En directo
PREMIER LEAGUE
Partidos Premier League hoy, en directo: Manchester United, Chelsea, Tottenham y Bournemouth
Sigue en directo el Carrusel de partidos de la 26ª jornada de la Premier League 2025/26
Xavi Turu
Sigue en directo en SPORT la jornada 26 de la Premier League de este martes, con el Tottenham-Newcastle, el Everton-Bournemouth, el Chelsea-Leeds United y el West Ham-Manchester United.
CHELSEA – LEEDS UNITED (0-0) I MIN. 20
¡La primera clara para el Chelsea! La ha tenido Palmer tras un gran centro de Cucurella. El disparo final del futbolista inglés se marchó por línea de fondo. Avisan los de Liam Rosenior.
WEST HAM - MANCHESTER UNITED
El XI de los Red Devils para jugar en el London Stadium ante el West Ham.
Carrusel Premier League
Transcurridos los primeros quince minutos de la primera parte, los tres partidos que empezaron a las 20:30 horas siguen con el empate a cero inicial.
TOTTENHAM – NEWCASTLE (0-0) I MIN. 12
La escuadra que dirige Eddie Howe ha saltado al verde con más afan ofensivo, pero la posesión y el ritmo de la pelota es para los locales. Harvey Barnes la tuvo para el Newcastle con un tiro desde la frontal que atajó sin problemas el guardameta rival.
CHELSEA – LEEDS UNITED (0-0) I MIN. 10
Dominan los Blues con una jugada de Enzo para la profundidad de un João Pedro que no llegó al esférico. Salió a blocar con solvencia Darlow.
Vio la primera amarilla del partido Malo Gusto, futbolista del Chelsea.
EVERTON – BOURNEMOUTH (0-0) I MIN. 5
El Bournemouth ha salido a tomar la iniciativa en el encuentro y Ryan Christie gozó de la primera acción de peligro para los visitantes, pero su remate se marchó desviado.
CHELSEA – LEEDS UNITED (0-0) I MIN. 5
El Leeds empieza con un bloque bajo y resguardándose ante un Chelsea que busca tener la pelota a través de Enzo Fernández, Caicedo y Santos.
TOTTENHAM – NEWCASTLE (0-0) I MIN. 3
Empieza fuerte el Newcastle que en la primera jugada de la contienda fuerza un saque de esquina. Los de Eddie Howe a buscar la sorpresa en el Tottenham Hotspur Stadium.
Carrusel Premier League
¡¡Arrancan los partidos!!
Premier League
A nada y menos para que comience a rodar el balón, os dejamos con la clasificación de una Premier League que está más ajustada que nunca: el Arsenal líder con seis puntos de margen, pero con el City pisando los talones a los de Arteta. Cierran este 'top 5' Aston Villa, Manchester United y Chelsea.
