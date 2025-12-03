En Directo
PREMIER LEAGUE
Arsenal, Chelsea, Liverpool... Sigue los partidazos de la Premier League en vivo
Los grandes de Inglaterra se enfrentan en la 14a jornada del campeonato nacional
David Raurell
La jornada 14 de la Premier League sigue hoy miércoles con más partidos. Síguelos en directo en SPORT.es.
Wolves - Nottingham Forest
Burnley - Crystal Palace
Brighton - Aston Villa
Arsenal - Brentford
Leeds United - Chelsea
Liverpool - Sunderland
MIN 15
Actualizamos marcadores tras 15'
Arsenal 1-0 Brentford
Wolves 0-0 Nottingham Forest
Brighton 1-0 Aston Villa
Burnley 0-0 Crystal Palace
MIN 11
Se mueve también el marcador en el estadio del Brighton & Hove Albion.
Los locales también se ponen por delante gracias al tanto de Van Hecke a pase de Wieffer.
Brighton 1-0 Aston Villa
MIN 10
¡Se adelanta el Arsenal en el Emirates!
¡Otra vez Mikel Merino!
El futbolista español anota el 1-0 para los de Mikel Arteta ante el Burnley. Cabezazo imparable de Merino desde el área pequeña tras un gran centro de Ben White.
Los 'gunners' golpean primero y refuerzan su liderato
Arsenal 1-0 Brentford
MIN 5
El Arsenal ha empezado de forma intensa su encuentro.
Los 'gunners' viven instalados en campo contrario y con control total del balón, aunque todavía no han generado ocasiones claras en la portería contraria
¡Arranca la jornada!
Ya rueda el balón en el Emirates, el Molineux, en Brighton y en Turf Moor
Suenan los himnos en los cuatro estadios ingleses en los que el fútbol arranca a las 20:30.
¡En nada empieza el espectáculo del fútbol inglés!
Así sale el líder
Este es el XI elegido por Mikel Arteta para enfrentarse al Brentford en el Emirates Stadium:
Cabe destacar que en la noche de hoy van a jugar cinco de los seis primeros clasificados de la Premier League, por lo que puede ser una jornada decisiva en las posiciones europeas.
Así está la clasificación justo antes de que empiece el fútbol:
1- Arsenal (13 PJ / 30 pts)
2- Manchester City (14 PJ / 28 pts)
3- Chelsea (13 PJ / 24 pts)
4- Aston Villa (13 PJ / 24 pts)
5- Brighton (13 PJ / 22 pts)
6- Sunderland (13 PJ / 22 pts)
Repaso a los partidos de la noche
Estos son todos los partidos que seguiremos durante la jornada:
Arsenal - Brentford (20:30 h)
Brighton - Aston Villa (20:30 h)
Wolves - Nottingham Forest (20:30 h)
Burnley - Crystal Palace (20:30 h)
Leeds United - Chelsea (21:15 h)
Liverpool - Sunderland (21:15 h)
¡Sean bienvenidos a la Premier League!
¡Muy buenas noches!
Arrancamos el seguimiento minuto a minuto de la jornada intersemanal de la liga inglesa.
Nos espera una noche de miércoles llena de goles, emoción y espectáculo. Y, como siempre, podrán vivirlo en Diario SPORT.
¡Arrancamos!
