Partidos y horarios de la primera jornada de la Premier League 2023/24

El Burnley - Manchester City, que se disputará el próximo 11 de agosto, será el partido de la jornada inaugural Por su parte, el duelo entre Manchester United y Wolverhampton, que se celebrará el 14 de agosto, cerrará la primera fecha del torneo

El fútbol no descansa. Pocos días después de bajar el telón a la Premier League 2022/23, en la que el Manchester City de Pep Guardiola se destacó como merecido campeón por tercer año consecutivo, ya tenemos confirmados los partidos y horarios de la primera jornada del curso 2023/24.

📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived!