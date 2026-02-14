FÚTBOL
Partidos de FA Cup de hoy, sábado 14 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV
Este sábado 14 de febrero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Manchester City - Salford City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle y Liverpool - Brighton
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, sábado 14 de febrero, en el seno de la FA Cup.
Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Manchester City - Salford City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle y Liverpool - Brighton, como parte de una copa que, por los momentos, aún se encuentra en la cuarta ronda.
Partidos de FA Cup hoy sábado 14 de febrero
Burton Albion vs West Ham tendrá lugar a las 13:15 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Burnley vs Mansfield Town, a las 16:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Manchester City vs Salford City, a las 16:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Norwich vs West Bromwich Albion, a las 16:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Port Vale vs Bristol City, a las 16:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Southampton vs Leicester City, a las 16:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Aston Villa vs Newcastle, a las 18:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Liverpool vs Brighton, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
