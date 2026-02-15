Partidos FA Cup hoy, domingo 15 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, domingo 15 de febrero, en el seno de la FA Cup.

Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Birmingham City - Leeds, Stoke City - Fulham y Arsenal - Wigan Athletic, como parte de una copa que, por los momentos, aún se encuentra en la cuarta ronda.

Partidos de FA Cup hoy domingo 15 de febrero

Birmingham City vs Leeds tendrá lugar a las 13:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Grimsby Town vs Wolverhampton, a las 14:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Oxford United vs Sunderland, a las 15:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Stoke City vs Fulham, a las 15:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Arsenal vs Wigan Athletic, a las 17:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Macclesfield vs Brentford, a las 20:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.