¿Qué partidos se juegan en el Boxing Day? Equipos, horarios y dónde ver por TV en España

El fútbol no descansa por Navidad en la Premier League, aunque este año será uno de los más descafeinados que se recuerdan. El tradicional Boxing Day vuelve a escena hoy viernes 26 de diciembre, pero será una jornada bajo mínimos por culpa de los compromisos televisivos de la competición.

A diferencia de la temporada anterior, dónde un total de 8 partidos se celebraron el 26 de diciembre, este año sólo saldrán a escena dos equipos en esta fecha tan señalada. La necesidad de cubrir las obligaciones contractuales con las televisiones tanto sábado como domingo han llevado a la competición a distribuir los partidos a lo largo del fin de semana.

Parece que este reparto será la tónica habitual en las próximas temporadas, mermando considerablemente una tradición centenaria. Sin embargo, el próximo Boxing Day no se verá tan afectado, ya que el 26 de diciembre de 2026 cae en sábado.

Cherki, Reijnders y Haaland, los tres fenómenos del City / Man Cit

A pesar de la evidente afectación en la Premier League, el espíritu del Boxing Day se mantendrá en el resto de divisiones. Tanto la EFL como la la National League (Championship, League One, League Two y el fútbol inglés no profesional) se mantienen fieles a la tradición y disputarán todos los partidos de sus respectivas jornadas este 26 de diciembre.

¿Qué partidos de la Premier League se juegan en el Boxing Day?

El Manchester United - Newcastle, único partido de la Premier League que se disputará durante el Boxing Day, tendrá lugar hoy viernes 26 de diciembre a partir de las 21:00 horas (CET).

¿Qué partidos de la Premier League se disputarán durante el fin de semana?

Sábado, 27 de diciembre Nottingham Forest - Manchester City: 13:30 horas (CET)

Arsenal - Brighton: 16:00 horas (CET)

Brentford - Bournemouth: 16:00 horas (CET)

Burnley - Everton: 16:00 horas (CET)

West Ham - Fulham: 16:00 horas (CET)

Liverpool - Wolverhampton: 16:00 horas (CET)

Chelsea - Aston Villa: 18:30 horas (CET) Domingo, 28 de diciembre Sunderland - Leeds United: 15:00 horas (CET)

Crystal Palace - Tottenham: 17:30 horas (CET)

¿Dónde ver el Boxing Day y el resto de la jornada 18 de la Premier League por TV y online?

El partido de la Premier League que se disputa en el Boxing Day, así como el resto de enfrentamientos que componen la jornada 18 de la Premier League, se podrán ver por TV y online a través de las plataformas DAZN y Movistar+.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Boxing Day y en la jornada 18 de la Premier League a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas de los principales partidos.