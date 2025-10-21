"Se parecía al Real Madrid": el Liverpool de los 400 millones se viene abajo

No están para tirar cohetes en Merseyside. El Liverpool encajó su cuarta derrota consecutiva ante su eterno rival, un Manchester United que salió reforzado de Anfield gracias al decisivo tanto de Harry Maguire. Un equipo irreconocible que venía de caer ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea y no solo está inmerso en una crisis de resultados, sino también de identidad.

El declive 'red' es aún más preocupante teniendo en cuenta la inversión millonaria realizada en los despachos este último verano: 482 millones de euros repartidos en Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz y la joya de la corona, Alexander Isak (145). Slot no está dando con la tecla para estructurar y equilibrar una plantilla que sufrió múltiples modificaciones.

Maguire celebra su gol frente al Liverpool. / ADAM VAUGHAN / EFE

"El Liverpool no se parecía al Liverpool"

El extécnico del Feyenoord, sin embargo, no es el principal culpable de dicho hundimiento. O eso es lo que opina un Jamie Carragher que cuestiona en particular el fichaje de Florian Wirtz. "Todos los aficionados del Liverpool han pasado noches en vela intentando decidir qué sistema deberían usar y qué jugadores deberían usar", aseguró en 'Sky Sports'. "El Liverpool no se parecía al Liverpool, sino al Real Madrid en cuanto a la contratación de los jugadores más caros", manifestó.

Liverpool's Hugo Ekitike walks off after being substituted by Liverpool's Alexander Isak, left, during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira) / AP

"Yo era uno de los pocos a los que no les gustaba la llegada de Isak. No es bueno para Isak tener a Ekitiké en el banquillo: sabe que si no hace algo en los primeros 60 minutos podría irse", aseveró. Slot probó a Isak y Ekitiké en la punta de lanza, mientras que el ex del Bayer Leverkusen fue perdiendo la condición de titular indiscutible hasta el punto de iniciar desde el banquillo en más de una ocasión. "Creo que Slot tiene que encontrar la manera de que ambos estén en el campo", añadió sobre la coexistencia y compatibilidad de Isak y Ekitiké.

Críticas a Wirtz

"Wirtz no juega bien, se queda metido en la portería; se trata de conseguir el dinero en el campo. Ekitiké a veces, e Isak fuera de él, ¿podría eso impulsar a Kerkez a jugar más alto? El juego ahora se trata de poner a los cinco delanteros arriba. Cuando se ha invertido mucho dinero, hay que encontrar la manera de que estos jugadores estén en el campo. Carlo Ancelotti era un maestro en eso", analizó.

Florian Wirtz está decepcionando en la Premier / EFE

Los 'reds' se enfrentan este miércoles al Eintracht con el objetivo de regresar a la senda de triunfo. Ekitiké, por cierto, se volverá a ver las caras con su exequipo. ¿Se cumplirá la 'ley del ex'?