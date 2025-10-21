PREMIER LEAGUE
"Se parecía al Real Madrid": el Liverpool de los 400 millones se viene abajo
Los de Arne Slot encajaron su cuarta derrota consecutiva ante el Manchester United y el proyecto multimillonario en Anfield se tambalea
No están para tirar cohetes en Merseyside. El Liverpool encajó su cuarta derrota consecutiva ante su eterno rival, un Manchester United que salió reforzado de Anfield gracias al decisivo tanto de Harry Maguire. Un equipo irreconocible que venía de caer ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea y no solo está inmerso en una crisis de resultados, sino también de identidad.
El declive 'red' es aún más preocupante teniendo en cuenta la inversión millonaria realizada en los despachos este último verano: 482 millones de euros repartidos en Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz y la joya de la corona, Alexander Isak (145). Slot no está dando con la tecla para estructurar y equilibrar una plantilla que sufrió múltiples modificaciones.
"El Liverpool no se parecía al Liverpool"
El extécnico del Feyenoord, sin embargo, no es el principal culpable de dicho hundimiento. O eso es lo que opina un Jamie Carragher que cuestiona en particular el fichaje de Florian Wirtz. "Todos los aficionados del Liverpool han pasado noches en vela intentando decidir qué sistema deberían usar y qué jugadores deberían usar", aseguró en 'Sky Sports'. "El Liverpool no se parecía al Liverpool, sino al Real Madrid en cuanto a la contratación de los jugadores más caros", manifestó.
"Yo era uno de los pocos a los que no les gustaba la llegada de Isak. No es bueno para Isak tener a Ekitiké en el banquillo: sabe que si no hace algo en los primeros 60 minutos podría irse", aseveró. Slot probó a Isak y Ekitiké en la punta de lanza, mientras que el ex del Bayer Leverkusen fue perdiendo la condición de titular indiscutible hasta el punto de iniciar desde el banquillo en más de una ocasión. "Creo que Slot tiene que encontrar la manera de que ambos estén en el campo", añadió sobre la coexistencia y compatibilidad de Isak y Ekitiké.
Críticas a Wirtz
"Wirtz no juega bien, se queda metido en la portería; se trata de conseguir el dinero en el campo. Ekitiké a veces, e Isak fuera de él, ¿podría eso impulsar a Kerkez a jugar más alto? El juego ahora se trata de poner a los cinco delanteros arriba. Cuando se ha invertido mucho dinero, hay que encontrar la manera de que estos jugadores estén en el campo. Carlo Ancelotti era un maestro en eso", analizó.
Los 'reds' se enfrentan este miércoles al Eintracht con el objetivo de regresar a la senda de triunfo. Ekitiké, por cierto, se volverá a ver las caras con su exequipo. ¿Se cumplirá la 'ley del ex'?
- Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio
- Freno de mano en el Barça con Marc Bernal
- Maldini desvela la clave de la victoria del Madrid y opina sobre el enganchón entre Vinicius y Nyom: 'Una jugada fronteriza
- Endrick la lía por las decisiones de Xabi Alonso
- Alerta en el Barça con Ferran, Raphinha y Christensen
- La reacción de Lewy a su lesión: 'Oh mierda, es un problema grave
- José María García, periodista, sobre Florentino Pérez: 'Lo que está haciendo el presidente del Madrid es lamentable y penoso
- El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: 'He estado durmiendo en una furgoneta