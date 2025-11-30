Paqueta vuelve a estar en el foco: "Lo siento si no soy perfecto"

Lucas Paqueta ha estado bajo investigación durante más de dos años por provocar tarjetas amarillas y sacar rédito de ello mediante apuestas. Salió absuelto de todos los cargos, pero va a quedar toda la vida sobre su currículum.

Este fin de semana, el jugador brasileño ha vuelto a estar en el foco de las críticas tras dos amarillas consecutivas por protestar que ha visto en el partido de la Premier League entre el West Ham United y el Liverpool (0-2). Fue en el minuto 84, tras estar en desacuerdo con la decisión del colegiado Darren England. Y así se lo hizo saber, de manera realmente insistente, aunque compañeros y rivales intentaban apartarle del árbitro.

Tras el partido, Paquetá acudió a las redes sociales para hablar de la acción y responder a un comentario de 'Sky Sports', que describía su comportamiento como "ridículo".

"Es ridículo que tu vida y tu carrera se vean afectadas durante dos años sin ningún apoyo psicológico de la Federación. Quizás este comportamiento ridículo sea sólo un reflejo de todo lo que he tenido que soportar y, al parecer, ¡tengo que seguir soportando! Lo siento si no soy perfecto", escribió el centrocampista en 'X'.

"Entiendo que ahora tengo que hacerme pasar por el villano; ¡es difícil vivir con todo lo que ha pasado en mi vida y en mi salud mental! Seguiré intentando evitar que me afecten aún más. ¡Esto no justifica mi expulsión, y por eso pido disculpas a la afición y a mis compañeros!", añadió en otro comentario.