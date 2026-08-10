El panorama que se encontrará Araujo en Liverpool: "Ahora mismo no tenemos mucho más que ofrecer"

El proyecto de Andoni Iraola en el Liverpool no ha arrancado de la mejor manera, pues en los dos últimos amistosos ha caído derrotado por 2-4 ante Leeds United y Mónaco por 2-3, en ambas ocasiones tras arrancar ganando por 2-0. Así, el entrenador español se mostró muy duro en sus declaraciones por el pésimo nivel físico al que se encuentra su conjunto.

De esta manera, desde Anfield se espera la oficialidad de la cesión con opción de compra de 55 millones por Ronald Araujo, procedente del FC Barcelona, de cara a que el futbolista uruguayo pueda reforzar una defensa mermada por las lesiones. Eso sí, el charrúa necesitará tiempo para adaptarse, tras una campaña 25/26 en la que no jugó demasiado e incluso sufrió problemas de salud mental que le llevaron a tomarse un parón, además de venir de recuperarse de una lesión que le impidió jugar el Mundial.

"Mis jugadores solo pueden correr durante 30 minutos"

Una cosa está clara: el panorama con el que se encontrará el internacional por Uruguay en su llegada a Merseyside dista mucho de ser el ideal, pues el técnico Andoni Iraola lanzó unas declaraciones incendiarias que prueban el bajo nivel físico de la plantilla. "Fue bastante similar al partido que jugamos contra el Leeds. Hicimos una buena primera parte, especialmente unos buenos 30 minutos. Ahora mismo probablemente no tenemos mucho más que ofrecer, en cuanto al nivel necesario para jugar así. Merecían darle la vuelta al partido", admitió el ex del Bournemouth mientras explicaba su punto de vista sobre las dos remontadas sufridas de forma consecutiva.

El nuevo entrenador del Liverpool FC, Andoni Iraola, posa durante un photocall en el AXA Training Centre de Liverpool / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Sin embargo, la polémica llegó por la contundencia con la que incidió en los problemas físicos de la plantilla. "Mis jugadores solo pueden correr durante 30 minutos", admitió el español antes de añadir que "en cuanto hicimos algunos cambios, los jugadores empezaron a cansarse y no pudimos mantener ese nivel, tenemos trabajo por hacer". "Ganamos los dos primeros partidos de pretemporada, pero en los dos últimos no pudimos mantener el nivel que deseábamos durante todo el encuentro", incidió.

Teniendo en cuenta que Ronald Araujo llega para reforzar una zaga defensiva que causa muchas dudas, a algunos les sorprendió que su prometedor compañero de posición Jeremy Jaquet no disputara ni un minuto, al suponerse recuperado de la lesión de hombro. Sobre él, Andoni Iraola expuso que tuvieron "dudas sobre si incluirle", por lo que "decidieron no hacerlo, aunque debería estar bien para el próximo partido", ya que "está tardando un poco más de lo que esperábamos", contó el entrenador.