'Palo' de Guardiola a la Federación: "Gracias a FA Cup por hacernos ir a Madrid con menos recuperación"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, mostró su malestar por la acumulación de partidos y los horarios de su próximo compromiso copero, el sábado 7 de marzo a las 21:00h CET ante el Newcastle, en la antesala del duelo europeo de la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid en el Bernabéu.

“No tengo respuesta en este momento. Haaland no estaba listo para hoy, pero tenemos 4 días antes de Nottingham Forest y después 3 días para la FA Cup ante el Newcastle a las 8 de la tarde. Muchas gracias por este horario, para ir mejor a Madrid con menos recuperación”, ironizó el entrenador tras la victoria de este fin de semana ante el Leeds United (0-1).

Guardiola insistió en que la exigencia del calendario pasa factura, especialmente cuando se encadenan competiciones. “Venimos de la Carabao Cup, antes de disputar la Champions League y jugar a las 15:00h o a las 20:00h es diferente. Es lo que hay. Sé que todos los equipos del FA Cup juegan a las 15:00h. Nosotros a las 20:00h”, apuntó.

El técnico ‘skyblue’ puso el foco en el impacto físico y competitivo de esta situación: “La fatiga. Los detalles marcan la diferencia. Como un corner, una falta, un saque de banda... Tenemos menos tiempo. Después de eso, llegamos y tenemos que viajar de nuevo”, explicó.