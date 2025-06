La palanca invisible del Manchester City: Guardiola subasta una cantera de 434 millones de euros

La Academia del Manchester City es un vivero emergente de futbolistas, de jugadores moldeados para la exigencia del primer equipo. La apuesta desde la llegada de Pep Guardiola a la entidad inglesa fue clara e innegociable: potenciar la cantera. El de Santpedor se encontró en Manchester un caldo de cultivo idóneo que con su experiencia en el fútbol formativo y sus años en La Masia ha acabado de explotar. La Sportcity, la ciudad deportiva de los 'sky blue', construída en 2012 es una fábrica imparable de talento, el sueño plasmado de Pep en Manchester.

Sin embargo, como suele suceder muy a menudo en los clubes que confían en la formación, no todos tienen cabida en el primer equipo. Guardiola ha dado la alternativa a muchos jugadores, aunque pocos de ellos se han acabado afianzando en los esquemas del catalán. El City es un equipo obligado a ganar, a arrasar y, cuando van mal dadas, como esta temporada en el Etihad, la cantera se descuida y la cartera florece.

Por esa razón, es muy importante poder dar salida a futbolistas con los que, por diferente motivos, no cuentas y el City ha sabido sacar tajada de sus jóvenes valores. En la Premier League, donde el mercado está inflado hasta un punto de no retorno, los 'cityzens' han encontrado una plaza ideal para hacer negocio.

Cabe mencionar que hay alguna que otra excepción. Varios canteranos que, por H o por B, sí que tendrían ante sí la oportunidad de hacer carrera en el Manchester City. El caso más llamativo, el de un Phil Foden que, pese a firmar una 2024/25 gris, venía de protagonizar una temporada de escándalo. El de Stockport es, sin lugar a dudas, uno de los mayores tesoros de la cantera 'cityzen'. Tampoco se quedan cortos Rico Lewis u Oscar Bobb, mermado este último curso debido a la fractura de peroné que sufrió en la pretemporada. O Nico O'Reilly, vital para Pep ante el alud de lesiones. Eso sí, quien podría hacer las maletas este verano es James McAtee.

En SPORT repasamos algunos de los jugadores gestados en la factoría 'cityzen' que han acabado triunfando lejos del amparo de Pep Guardiola.

Salió de la Academia celeste dispuesto a comerse el mundo con destino a Dortmund, otro club con querencia por la juventud. Sin embargo, la prometedora carrera de Jadon Sancho se vio interrumpida en Manchester, pero no en el City, en el United. Old Trafford se ha convertido en un sumidero de talento en la última década y Sancho es un claro ejemplo de ello. Los préstamos al propio Borussia y al Chelsea no han acabado de cuajar y ahora debe regresar a la disciplina 'red devil' contra su voluntad. "No quería aceptar este reto. Decidió irse allí [al Dortmund]. Va bien y enhorabuena por lo que está haciendo", formuló Pep en su momento.