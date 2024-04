El Palace, aperitivo de De Bruyne antes del Madrid

Kevin De Bruyne es mucho Kevin De Bruyne. El belga, que marcó dos goles y regaló otro a Haaland, fue el encargado de poner la magia en Selhurst Park (2-4) en un partido que empezó ganando el equipo de Glasner. Mateta y Edouard fueron los goleadores del Crystal Palace. Rico Lewis marcó el segundo del Manchester City al inicio del segundo tiempo. Superado el compromiso en Premier para seguir peleando por la liga, los de Guardiola ya piensan únicamente en el Real Madrid.

Los cuartos de Champions condicionaron el once de Guardiola. Titulares como Foden o Bernardo Silva fueron suplentes, pero no se atrevió a prescindir de pilares como Haaland o De Bruyne. Y de no ser por el '17', la película habría sido otra en Selhurst Park.

El Manchester City solo había ganado dos de los últimos cinco duelos contra el Crystal Palace y los de Glasner demostraron bien temprano por qué. Mateta hizo estallar de alegría a Selhurst Park en el minuto 3 con un disparo cruzado inapelable para Ortega. Un gol 'marca de la casa', tras una transición letal, castigando la espalda de los centrales.

LA MAGIA LA PUSO DE BRUYNE

Los de Guardiola consiguieron empatar a los 13 minutos. De Bruyne, que fue el mejor, mandó un cañonazo directo a la escuadra de un Henderson que había arrancado muy enchufado. A partir de la media hora, el City asedió al Palace, que mostró su capacidad de resistencia aguantando el empate hasta el descanso y disparando al larguero tras un gran robo de Ayew sobre Rodri, en el 37'.

Kevin De Bruyne completó un partidazo ante el Crystal Palace (1-4) / EFE

Pero el City es mucho City, y Rico Lewis aprovechó un rebote para poner el 1-2 en el minuto 46 y alegrar a un Guardiola que sufría desde el banquillo. Haaland, desaparecido en el primer tiempo, imprimió su sello en el 65' haciendo lo que mejor sabe: perforar redes. Esta vez, a placer tras un 'regalo' de De Bruyne.

El propio belga, que había sido el encargado de despertar al City, marcó su segundo gol y el cuarto de su equipo en el 69' con un latigazo bestial con la zurda. Ya con el partido solucionado, Guardiola dio descanso a algunos de sus hombres y Edouard, en el 86', maquilló el resultado con un buen remate al primer palo a centro de Schlupp.

AHORA SÍ, TOCA EL MADRID

Superado el compromiso ante el Palace para seguir en la lucha por la Premier con Liverpool y Arsenal, el City ya piensa completamente en la ida de los cuartos de Champions contra el Real Madrid, el próximo martes 9 de abril en el Santiago Bernabéu (21:00 horas).

El City no falla y sigue de lleno en la lucha por la Premier League / EFE

El test no será fácil, pero Pep Guardiola llega a la cita con la máquina totalmente engrasada. Kevin De Bruye completó una exhibición con dos goles y una asistencia y buscará demostrar que el Palace era solo el aperitivo. El belga quiere 'comerse' el plato fuerte, el Real Madrid.