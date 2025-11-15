El padre y representante de Wirtz responde a las críticas: "Solo las tomo de pasada"

Florian Wirtz no vive un inicio dorado en Merseyside, precisamente. Continúa sin encontrar su sitio ni encajar en el ecosistema 'red'. Los números no dejan en muy bien lugar al germano, que tanto furor causó en el BayArena: tres asistencias en 16 partidos. Una eminencia futbolística como Arsène Wenger metió el dedo en la llaga y llegó a afirmar que había "destruído el centro del campo del Liverpool" pues, "con Wirtz en la ecuación, es Szoboszlai el que tiene que jugar en el costado".

El técnico de los 'Invencibles' no fue el primero en opinar sobre las pobres prestaciones del alemán desde su llegada a Anfield, pero, por lo visto, el ruido no afecta a un Florian Wirtz feliz en Inglaterra. Así lo afirmó uno de sus allegados, su progenitor y representante, en unas recientes declaraciones: "Solo tomo de pasada las críticas de los exinternacionales", aseguró con contundencia al ser preguntado por cómo le afectaban las críticas a su hijo.

Wirtz recibe instrucciones en el Liverpool-United / ADAM VAUGHAN

"Solo faltan las asistencias y los goles"

"Florian es un joven que quiere demostrar su valía en un nuevo entorno. Se ha jugado menos de un tercio de la temporada. Hasta ahora, todo va según lo previsto; es un proceso de adaptación completamente normal, totalmente independiente de cualquier coste de traspaso. Y, si se analizan las estadísticas con más detenimiento, se puede observar que las cifras de Florian en cuanto a su participación en el juego ya son bastante buenas; solo faltan las asistencias y los goles", opinó.

Luxembourg (Luxembourg), 14/11/2025.- Florian Wirtz of Germany (C) celebrates with teammates Joshua Kimmich (L) and Leroy Sane (R) after winning the FIFA World Cup 2026 Group A qualification match between Luxembourg and Germany in Luxembourg, Luxembourg, 14 November 2025. (Mundial de Fútbol, Alemania, Luxemburgo, Luxemburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

El mago de Pulheim aún no contribuyó con goles con la elástica 'red' y se vio relegado al banquillo en los recientes choques ante Everton, Chelsea, Manchester United o Aston Villa. En el triunfo del Liverpool sobre el Madrid, asimismo, tuvo una participación discreta sobre el césped. “Todos disfrutamos mucho de nuestra estancia en Leverkusen. Cada vez que paso por el BayArena, siento un poco de nostalgia. Pero ese es solo mi sentimiento personal", añadió.

“Florian dio un paso consciente para convertirse en un futbolista aún mejor. Y no se arrepiente en absoluto. Le está yendo muy bien en Liverpool, disfruta de cada entrenamiento y se ha integrado perfectamente al equipo. Estamos totalmente satisfechos con cómo van las cosas hasta ahora.”, expresó un tipo que no dudó en defender a capa y espada a su hijo, como ya hiciese semanas atrás en una entrevista con 'BILD'.