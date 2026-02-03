El padre de Mikel Merino detalla la lesión de su hijo: "Es una fractura por estrés"

Mikel Merino se lesionó en el pie derecho durante el partido ante el United, el pasado 25 de enero. Los pronósticos son peores de lo esperado y el jugador tendrá que pasar por quirófano, lo que le dejará fuera prácticamente el resto de la temporada y pone en duda su presencia en el Mundial.

Su padre, Miguel, habló en 'El Larguero' para explicar más detalles sobre una lesión que Arteta ya calificó como "muy rara". Miguel precisó que se trata de "una fractura por estrés, algo más interno", lo que complica establecer plazos claros de recuperación. "Hay un poco de incógnita con los tiempos, porque no existe un historial claro de este tipo de lesión", comentó, dejando claro que se seguirán las recomendaciones médicas antes que el calendario, por lo que se actuará con prudencia.

Sobre una posible participación en la cita mundialista, el padre de Mikel también se refirió a De la Fuente: "El seleccionador Luis de la Fuente es una persona que cuida todos los detalles; seguramente haya hablado con Mikel y le haya preguntado cómo está".

Mikel Merino celebra un gol en el Emirates / Associated Press / LaPresse / LAP

"Dentro del problema que tiene, está asumiendo la situación. Las lesiones nunca llegan en buen momento y el jugador debe estar preparado. Es duro, pero hay que mirar el lado positivo: hay lesiones mucho peores que esta", añadió Miguel Merino.

El de Pamplona se perderá un tramo clave de una temporada ilusionante. El Arsenal sigue con viento en popa en la lucha por la Premier League y sueña con hacer algo grande en la Champions. Además, el navarro tenía más opciones que nunca para estar en la expedición a Estados Unidos, México y Canadá este verano.