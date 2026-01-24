Paco Jémez resucita al West Ham

La noticia sorprendió a todos hace escasos nueve días. El pasado 15 de enero, el West Ham anunciaba la llegada de Paco Jémez al equipo. El mítico entrenador español aterrizaba en la Premier League de la mano de Nuno Espírito Santo con el objetivo de reconducir a un equipo muy tocado en posiciones de descenso a la Championship. Ahora, dos partidos después, la resurrección es un hecho y el 'efecto Jémez' coge impulso.

El cuadro londinense, que antes de la llegada de Jémez no ganaba en la Premier League desde el pasado 8 de noviembre, suma ahora dos triunfos consecutivos, frente al Tottenham Hotspur y contra el Sunderland para escalar una posición y seguir creyendo en la salvación.

"El español aportará experiencia y conocimiento al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, habiendo dirigido más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas", explicaba el club en un comunicado sobre el extécnico del Ibiza y con pasado en el Rayo Vallecano, entre otros. Y no se equivocaba.

Prueba de ello fue la segunda victoria que llegó este sábado, tras unos primeros 45 minutos en los que el West Ham parecía un rodillo a nivel ofensivo frente a un conjunto que forma parte del Top-10 en Inglaterra.

Los goles de Summerville (de cabeza), Bowen (de penalti) y Mateus Fernandes (por la escuadra desde fuera del área) -todos en la primera mitad- plasmaron la mejoría del equipo para colocarlo momentaneamente a tan solo dos puntos de las posiciones de permanencia, algo impensable en el estreno de este 2026.

Si bien el Nottingham Forest, su rival más cercano, cuenta con un partido menos (lo disputará este domingo frente al Brentford), la esperanza regresa al vestuario de los 'hammers', que hace tan solo siete días derrotaban al Tottenham a domicilio en el principio de una remontada liguera con protagonismo, en parte, para la llegada de un Paco Jémez que ha logrado cambiarle la cara al equipo junto a Nuno Espírito Santo.