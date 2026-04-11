Paco Jémez mete al Tottenham en un lío: De Zerbi debutará en el descenso

Increíble, pero cierto: el Tottenham está en descenso. En el norte de Londres llevaban semanas jugando con fuego y, anoche, la goleada del West Ham de Paco Jémez a unos Wolves que están condenados a bajar relegó a los 'Spurs' a la antepenúltima plaza de la Premier League.

Los 'Hammers', con sendos dobletes de Mavropanos y del Taty Castellanos, se impusieron este viernes en el London Stadium y dan un gran paso adelante en la lucha por la salvación... al tiempo que hunden un poco más a dos de sus rivales. El Wolves puede ser equipo de Championship la próxima jornada, mientras que el Tottenham tiene siete 'finales' por delante para salvar la categoría.

El triunfo les aúpa hasta los 32 puntos, marcando la salvación con dos de ventaja respecto al Tottenham, que visita este domingo al Sunderland. Será el estreno de un Roberto De Zerbi que llegó para apagar fuegos y evitar la caída a los infiernos de uno de los clubes del 'Big Six'.

"No soy mejor que Frank o Tudor"

El preparador italiano, que dijo en la previa que "no soy mejor que Frank o Tudor", tiene un exigente reto por delante. Curiosamente, no logró ganar ninguno de sus cinco primeros partidos de Premier con el Brighton. Un registro negativo que no debe emular si no quiere condenar al Tottenham al descenso.

El club londinense le ofreció un contrato de larga duración a un técnico que duró un año al cargo del Shakhtar Donetsk, un año y nueve meses en el Brighton y un año y siete meses en el Marsella.

"Tenemos que hacer felices a los aficionados con un fútbol de calidad, con el espíritu adecuado y con una buena conducta sobre el terreno de juego. El mensaje para mi cuerpo técnico y mis jugadores es que tenemos que ganarnos su apoyo", declaró en la previa del partido ante los 'Black Cats'.

'Efecto Paco Jémez'

El 'efecto Paco Jémez' no es un espejismo. Llegó y lo cambió todo: dos partidos, dos victorias. El West Ham no ganaba en Premier desde el 8 de noviembre antes de la llegada del entrenador español... y enlazó dos triunfos que reactivaron el sueño de la permanencia. El primero, además, en el Tottenham Hotspur Stadium.

Paco Jémez posa feliz junto a tres jugadores del West Ham durante un entrenamiento. / West Ham United

No todo ha sido un camino de rosas. También hubo golpes duros, como el 5-2 encajado en Anfield. Pero la realidad es clara: con Paco Jémez en el banquillo, el West Ham ofrece más luces que sombras. El balance lo refleja: siete victorias, tres empates y cuatro derrotas en 14 partidos entre todas las competiciones.

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Un balance favorable que llevó a los 'Hammers' a salir (momentáneamente) del descenso. Wolves y Burnley tienen pie y medio en la Championship pero, ¿quién los acompañará? ¿Tottenham, West Ham, Nottingham Forest o Leeds?