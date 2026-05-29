Paco Jémez anuncia su adiós del West Ham: "Ha sido duro, pero ha merecido la pena"

Se acabó la aventura de Paco Jémez en el fútbol inglés. El técnico canario anunció este viernes, a través de sus redes sociales, su desvinculación del West Ham United después de varios meses formando parte del cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo. Su despedida llega apenas unos días después de confirmarse el descenso de los 'hammers' a la Championship, un golpe durísimo para uno de los históricos de la Premier.

"Ha sido duro, pero ha merecido la pena", escribió Jémez en un mensaje cargado de agradecimiento hacia el club londinense, la afición y el propio Nuno. "¡Gracias Nuno! ¡Gracias West Ham! ¡Gracias Hammers! A partir de ahora soy solo otro Irons", añadió el entrenador español, dejando claro el vínculo emocional que ha construído en estos poco más de cuatro meses que ha durado su etapa en Londres.

Paco aterrizó en el London Stadium el pasado 15 de enero con una misión muy concreta: ayudar a reflotar un equipo envuelto en una crisis deportiva de resultados. El West Ham ocupaba entonces puestos de descenso, estaba hundido anímicamente y veía la permanencia a siete puntos de distancia tras 21 jornadas disputadas. Su llegada junto a Nuno Espírito Santo, antiguo compañero suyo en el Deportivo de La Coruña, generó una enorme expectación tanto en Inglaterra como en España.

El impacto fue inmediato y esperanzador. El conjunto londinense reaccionó con una sorprendente victoria ante el Tottenham (1-2) en el estreno del técnico canario y enlazó posteriormente otro triunfo frente al Sunderland. Más allá de los resultados, el equipo parecía otro: renovado, recuperando competitividad, agresividad y confianza.

El cuerpo técnico del West Ham con Paco Jémez y Nuno Espírito Santo, en en el centro. / West Ham

El llamado 'efecto Paco Jémez' permitió al West Ham abandonar temporalmente la zona roja de la clasificación y llegar con opciones reales de salvación al tramo final de la temporada. Incluso tras derrotas dolorosas, como la remontada sufrida en Stamford Bridge ante el Chelsea después de ir ganando 0-2, el equipo mantuvo una línea competitiva mucho más sólida que durante la primera mitad del campeonato.

Sin embargo, la reacción terminó siendo insuficiente. Los 'hammers' se desplomaron en las últimas jornadas y encadenaron varios tropiezos decisivos frente a rivales directos y equipos de la zona alta. El descenso acabó consumándose de forma definitiva, devolviendo al West Ham a la Championship por primera vez desde 2011.

A sus 56 años, Paco Jémez vuelve a quedar libre en el mercado tras su experiencia inédita por el fútbol inglés. El exentrenador de Rayo Vallecano, Las Palmas, Cruz Azul o Ibiza deja Inglaterra con sensaciones encontradas: sin haber logrado el objetivo de la permanencia, pero habiendo conseguido cambiar durante semanas el ánimo de un equipo que parecía completamente condenado.