Paciencia con Isak: "No haremos ninguna tontería"

Hay cierto runrún en Liverpool con la escasa participación que está teniendo Alexander Isak en estas primeras jornadas, tanto en Premier League como en Champions. El delantero sueco trabaja para encontrar su forma física óptima y Arne Slot no quiere cometer "ninguna tontería" para forzar su presencia sobre el terreno de juego.

En la víspera del duelo en el sur de Londres ante el Crystal Palace, el técnico neerlandés reclamó calma y paciencia con Isak, consciente que el atacante todavía no ha alcanzado el nivel exigible para completar los noventa minutos en un partido. Slot, eso sí, reconoció que el ex de Real Sociedad y Newcastle volverá a gozar de minutos en Selhurst Park y así afinar su puesta a punto. "Jugará de nuevo, pero cuánto no lo sé. Depende de el ritmo y la intensidad del encuentro. No haremos ninguna tontería con él. No creo que hacerle jugar los noventa minutos sea lo más inteligente", apuntó el entrenador del Liverpool.

Isak anotó su primer tanto con el Liverpool frente al Southampton / AP

Duelo con morbo

Los 'reds' defenderán ante el Palace un liderato impoluto, con cinco victorias de cinco en Premier, y una brecha importante ya al frente de la clasificación respecto a sus competidores. El Liverpool tiene cuentas pendientes con el club londinense, que se impuso en los penaltis en la Community Shield, primer título en juego de la temporada.

Asimismo, el encuentro con el Crystal Palace tendrá el morbo añadido de Marc Guéhi. El marfileño estuvo a un paso de firmar por el Liverpool este mismo verano. Estaba todo acordado, pero el club de Selhurst Park se echó atrás a última hora provocando un enfado morrocotudo del delantero, que se veía en Anfield. "No creo que sea lo correcto hablar de él un día antes de enfrentarons al Crystal Palace. Él está allí y es un jugador importante de la plantilla", reconoció Slot al respecto.

El Liverpool encadena 39 partidos consecutivos viendo puerta en la Premier League. El arsenal ofensivo de los 'reds' es temible, con futbolistas como el propio Isak, Ekitiké o Mo Salah. Arne Slot, no obstante, admite que será complicado seguir con la racha ante el Crystal Palace, un equipo que se le suele atragantar. "En tres partidos que he jugado contra ellos, en dos sólo anotamos un gol y en el otro empatamos a dos. Es un bloque muy sólido, al que cuesta marcar. Tenemos jugadores capaces de anotar y un equipo capaz de crear situaciones de gol. Debemos aprovechar nuestras oportunidades cuanto antes", concluyó.