Owen: "Algunos idiotas me siguen criticando por haber jugado en el Manchester United"

Michael Owen, una de las leyendas del fútbol inglés, ganó el Balón de Oro en 2001, imponiéndose en la votación final a Raúl González y Oliver Kahn, lo que lo convirtió en el segundo jugador más joven en conseguir este premio. Después de su brillante etapa en el Liverpool y su fichaje por el Real Madrid, fue su mudanza al Manchester United la que generó más controversia.

El exjugador, en declaraciones al Liverpool Echo, admitió que muchos todavía le critican por esta decisión: "Algunos idiotas todavía me critican por jugar en el Manchester United, pero eso sucede muy raramente. Generalmente son personas raras en Twitter u otras redes sociales. Personalmente me parece que cualquier persona adecuada o cualquiera a quien le haya explicado esta decisión durante más de dos minutos me entenderá. ¡Si pudiera, volvería caminando a Liverpool desde Newcastle!".

Owen explica como se gestó el fichaje: "¡Tuve conversaciones con Steven Gerrard y Jamie Carragher y les pedí que le dijeran a Rafa Benítez que era libre! Hablé de esto varias veces después de dejar el Liverpool. Las personas que conocen todos los detalles de esta historia recuerdan cómo se desarrolló todo entonces. Sabían que siempre había querido volver al Liverpool a lo largo de mi carrera porque era mi equipo. Pero el técnico no me necesitaba, ya que en el club apareció Fernando Torres, y luego, tras su marcha, Luis Suárez. Al fin y al cabo, jugar al fútbol es mi trabajo y tenía que mantenerme en la cima y el Manchester United era, con diferencia, la mejor opción", afirmó Owen.