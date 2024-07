Oscar Bobb 'desafía' a Guardiola: "Quiero jugar más en el City..."

El Manchester City 24/25 echó a rodar. Lo hizo con un once poco habitual y con solo siete futbolistas del primer plantel: Stefan Ortega Moreno, Rico Lewis, Kalvin Phillips, James McAtee, Oscar Bobb, Jack Grealish y Erling Haaland. Y, de todos ellos, solo el extremo inglés y el delantero noruego son titulares con Pep Guardiola.

El primer ensayo de pretemporada no tuvo el final esperado: terminó en una derrota ajustada frente al Celtic (3-4). Eso sí, las jóvenes promesas estuvieron ante su primera oportunidad de la gira americana para impresionar a un Pep Guardiola que en la previa ya hablaba maravillas de James McAtee. "Es un tipo especial para jugar en espacios pequeños y no tenemos muchos. Me encantaría contar con él la próxima temporada", expresó.

UN REVULSIVO DE ORO PARA PEP

De todas formas, el futbolista que más brilló anoche fue uno que el curso pasado ya formaba, precisamente, parte de la primera plantilla. Un Oscar Bobb que con su rendimiento dejó claro que quiere tener más protagonismo en el Manchester City. Jugó 26 partidos entre todas las competiciones, en los que fue capaz de marcar dos goles y repartir dos asistencias.

Oscar Bobb celebra su tanto ante el Estrella Roja / EFE

Ni que decir tiene que la plantilla 'cityzen' no podría precisar de más talento y, por lo tanto, los minutos está carísimos, sobre todo en algunas posiciones concretas. Y el joven noruego tiene la mala fortuna de jugar en unas de las posiciones más pobladas sobre el césped: el extremo. Jack Grealish, Jérémy Doku, Phil Foden, Bernardo Silva, incluso Julián Álvarez... y ahora se subió al barco Savinho.

Eso sí, su rol de revulsivo dio varias alegrías a Pep Guardiola. Suyo fue el tanto que dio tres puntos de oro al cuadro 'skyblue' contra el Newcastle a principios de año, aunque ya dejó algún detalle de calidad en sus ratitos anteriores. Es un jugador muy versátil, que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del tridente ofensivo, buen regateador y con personalidad sobre el césped.

UN INCONFORMISTA EN TODA REGLA

De hecho, fue de los pocos futbolistas de inicio que disputaron anoche los noventa minutos. Anotó el primero de los tres goles de su equipo - el del 1-1 -, repartió dos asistencias, realizó 20 pases (77% de acierto), dio tres pases clave, ganó tres duelos, disparó una vez entre los tres palos y creó una gran ocasión.

Unas estadísticas lo suficientemente válidas como para tratar de hacerse un hueco en los planes de Pep Guardiola esta próxima temporada. Un deseo que ya expresaba en la previa del duelo ante el Celtic: "Disfruté mucho la temporada pasada, pero esta temporada quiero jugar más en el Manchester City, tener un papel más importante...". Está por ver qué rol tendrá.