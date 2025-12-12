¿La oportunidad que necesitaba Adama Traoré?

El Wolverhampton atraviesa su peor crisis en años y, mientras los fantasmas de la Championship acechan, busca soluciones urgentes. Con solo dos puntos en nueve jornadas y una dolorosa derrota por 1-4 ante el Manchester United, los Wolves han puesto su mirada en un viejo conocido: Adama Traoré. El extremo, formado en La Masia y exestrella del Molineux, podría ser la chispa que reactive a un equipo que necesita muchas cosas para intentar la épica y acabar manteniendo la categoría.

Según ha informado 'Football Insider', el Wolverhampton se ha interesado en sus servicios para intentar remontar una situación bochornosa. Con la derrota ante el Manchester United (1-4), los Wolves solo suman dos puntos en liga, encadenan nueve derrotas consecutivas esta temporada y no ganan en Premier League desde la jornada 34 de la campaña anterior.

Adama Traoré, durante su paso en los Wolves / EFE

Aunque necesitan refuerzos en prácticamente todas las líneas, los Wolves se han fijado en su exestrella, que no tiene muchas oportunidades en el Fulham, para agitar el ataque. La fórmula que estudia el colista es la de una cesión simple o con opción de compra que se ejecute a final de temporada.

El ex del Barça, entre otros equipos, solo ha sido titular en un partido de liga con el Fulham esta temporada, y la propuesta de los Wolves podría devolverle la confianza para sacar su mejor versión a los 29 años. Su contrato en Londres finaliza el verano de 2026, lo que facilitaría su llegada a su exequipo, aunque su nombre también fue vinculado recientemente a otro equipo de la capital inglesa, el West Ham.

De La Masia a Inglaterra

Formado en La Masia, Adama dejó el Barça en 2015 para probar suerte en un Aston Villa que pagó 10 millones de euros por él. Un año después, el Middlesbrough abonó 8,25 millones para disfrutar de su explosividad, que cautivó al Wolverhampton en 2018, pagando hasta 20 millones de euros por él. Fue entonces cuando Adama, quien defendió a los Wolves en 154 ocasiones entre 2018 y 2022, llegó a estar tasado en 40 millones, consolidándose como un buen jugador para la Premier, mejorando sus aportaciones y explotando su desborde y profundidad por la banda.

Cualidades que lo llevaron al Barça durante una breve etapa como cedido, donde se ganó el corazón de los culés por su implicación. Tras una última temporada en el Molineux, Adama terminó contrato y se marchó libre al Fulham, en el verano de 2023, donde ha tenido que superar altibajos a causa de las lesiones.

Adama, con la camiseta del Barça / SPORT

Lo cierto es que la situación de los Wolves es extremadamente complicada. Prácticamente son un equipo de Championship, y aún queda más de media liga por disputar. Sin embargo, puede ser un buen lugar para que Adama gane importancia y demuestre que tiene nivel para seguir jugando en la categoría de oro del fútbol británico.