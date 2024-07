'Operación central' en el Manchester United

El Manchester United trabaja incansablemente en este mercado de fichajes para revolucionar una plantilla que ha dado señales de desgaste durante la pasada temporada. La dirección deportiva del club inglés busca reforzar la saga defensiva y se centra simultáneamente en tres operaciones distintas.

Los pilares de un equipo sólido empiezan siempre por sus defensas. Así lo ven también en el Manchester United, que está centrando gran parte del mercado en mejorar la zona defensiva del equipo. Según informa 'Sky Sports', el objetivo de la dirección deportiva de los 'red devils' es firmar a más de un central.

Matthijs de Ligt, el gran deseado

La opción que puede ser más viable y que el club tiene más avanzada es la de Matthijs de Ligt. El central del Bayern de Múnich quiere buscar nuevos retos y, tal y como informa el rotativo inglés, el jugador vería con buenos ojos incorporarse a la entidad inglesa. El factor que hace que De Ligt esté tan interesado en el United es su entrenador. El neerlandés coincidió con Ten Hag en el Ajax y reencontrarse con el técnico es un deseo del jugador. Las conversaciones con el Bayern de Múnich son positivas y su incorporación podría estar cerca.

Sin perder de vista a Jarrad Branthwaite

Mientras la operación De Ligt puede llegar a buen puerto, el United no pierde de vista el fichaje de Jarrad Branthwaite. El central del Everton es uno de los deseos de la dirección deportiva del club y no se rinde en la lucha para hacerse con sus servicios. Con tan solo 21 años ha sido uno de los jugadores revelación de la competición inglesa y el Manchester United ya ha presentado ofertas por él. Todas ellas rechazadas por un Everton que no dejará escapar a su joven perla tan fácilmente.

Leny Yoro, difícil pero no imposible

La tercera opción del Manchester United es Leny Yoro. El club inglés se encuentra en una carrera con el Real Madrid para hacerse con los servicios del jugador del Lille. Parece la opción más difícil, ya que el principal deseo del jugador es firmar por el conjunto merengue.

Pero, tal y como apuntan desde Inglaterra, los 'red devils' sí que cumplirían con el dinero pedido por el club francés y, de esta manera, podría ofrecer más que el Real Madrid. Pero, por otro lado, el objetivo del jugador sigue siendo viajar a la capital española.

Se espera un mercado intenso en un Manchester United que debe 'mover la coctelera' para mejorar el rendimiento mostrado durante la pasada temporada.