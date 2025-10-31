'Operación Barça' para Cole Palmer

No está el Chelsea para tirar cohetes. Pese a la dinámica positiva de las últimas semanas, con cinco victorias en seis partidos, el conjunto 'blue' se encuentra alejado de la cabeza de la clasificación de la Premier League. En concreto, los de Enzo Maresca se encuentran en la novena posición de la tabla, a ocho puntos del líder, el Arsenal.

En la Champions League, más de lo mismo. Fue capaz de ganar a Ajax y Benfica, pero fue arrollado por el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. Luces y sombras para el equipo inglés en este arranque de temporada. Eso sí, para competir por todos los títulos, debe encontrar la regularidad necesaria para levantar trofeos al máximo nivel.

Maresca anuncia que Palmer estará 6 semanas más de baja: "Me equivoqué" / Perform

Para ello, el Chelsea suspira por recuperar cuanto antes a Cole Palmer, ausente por una lesión en la ingle desde hace más de un mes. El jugador inglés es el estandarte del equipo 'blue', con un talento inigualable dentro de la plantilla. Tan solo hace falta ver los números de la temporada pasada, donde anotó en 18 ocasiones y repartió 14 asistencias.

Los aficionados del Chelsea se ilusionaron al ver a Palmer con la equipación el equipo en una publicación en redes. Algunos ya especularon con la vuelta del inglés a los entrenamientos, sin embargo, se trataba de una conmemoración por sus cien partidos con el club 'blue'. De hecho, el jugador estaba con chanclas, mientras que sus compañeros ya llevaban las botas puestas para entrenar.

Champions

La vuelta al césped

En ese sentido, 'Daily Mail' apunta que no hay una fecha fija para el regreso de Palmer a los terrenos de juego, puesto que el Chelsea no quiere precipitarse en la vuelta del jugador inglés para no correr el riesgo de agravar la lesión. No obstante, la última estimación sitúa su retorno a finales del mes de noviembre para dos partidos de mucha exigencia.

El equipo 'blue' se mide el día 25 de noviembre al Barça en la Champions League y, el día 30, al Arsenal en la Premier League. Pese a que en un principio parecía que Palmer no iba a llegar a estos enfrentamientos, en el Chelsea empiezan a ser más positivos con la presencia del inglés en el duelo contra los azulgranas. Sin duda, sería todo un peligro para los de Hansi Flick.