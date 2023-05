Operación '9' en el Manchester United

El Manchester United busca un '9' puro de primer nivel Ningún futbolista de los 'red devils' ha superado los 20 tantos en Premier League desde que Van Persie marcó 26 en la 12/13

Con la clasificación prácticamente asegurada para la próxima Champions League, solo necesitan sumar un punto, el Manchester United tienen en mente varios nombres de primer nivel para ser el delantero referencia del equipo la próxima temporada. Vlahovic, Osimhen y Kane son los jugadores que se quieren tantear este verano, como explica el Daily Mail, para volver a aspirar a todo.

Los de Ten Hag, pese a ocupar la cuarta plaza en la tabla, son solo el noveno equipo más realizador de la competición. 52 goles a falta de dos partidos para acabar la temporada es un registro que se quiere mejorar con la llegada de un atacante top.

Sin un '9' puro este curso, Weghorst ha sido un parche que no ha aportado ningún gol en la Premier League, Ten Hag necesita un 'killer' para su proyecto. Y los tres objetivos son jugadores que aseguran tantos actuando como delantero centro puro.

Un perfil que hace temporadas que se busca y se necesita. Rashford ha vuelto a tener galones en ataque y su temporada ha sido de notable muy alto, lleva 16 en liga, pero necesita otro delantero que le acompañe y que pueda superar los 20 goles en Premier League, algo que no sucede desde que Van Persie marcara 26 en la 12/13.

Marcus Rashford sentenció en partido en el Villamarín | Telefónica

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes se quedaron en 18, Zaltan en 17 y durante este periodo, incluso Pogba, Rooney y Martial han sido los máximos goleadores del equipo con 13, 12 y 11 respectivamente.

3 opciones de diferente valor y edad

Con la intención de firmar seguro un '9' contrastado y otro joven, que podría incluso salir cedido, el United apostará por una de estas tres opciones, como explica la información.

El futbolista que te asegura un rendimiento inmediato es Harry Kane. El actual segundo máximo goleador de la historia de la Premier League tras superar a Rooney es el objetivo principal, aunque el Tottenham no pondrá nada fácil su salida y su precio sueperaría los 100 millones de libras. Este año es el único que ha podido seguir a Haaland, firmando hasta la fecha 28 dianas. El inglés, eso sí, cumplirá 30 años en julio.

El gol de Harry Kane ante el Eintracht | TELEFÓNICA

El deseado por todos los grandes es Osimhen. El nigeriano ha sido decisivo para el Nápoles campeón de la Serie A, con el que ya ha visto portería en 23 ocasiones en lo que va de curso. Está a punto de cumplir 25 y ya se habla de un valor que podría superar lo pagado por el Chelsea por Enzo Fernández.

Por último, Vlahovic es otro jugador que gusta. Sería la opción más económica, ya que su fichaje rondaría los 70-80 millones de euros, aunque también es el que ha realizado un curso más discreto, 10 tantos en la liga italiana. Todavía no ha podido repetir los números conseguidos en la Fiorentina, pero sin haber cumplido los 23, se confía muchísimo en su potencial.

En busca del doblete

Cualquiera de los 3 completaría una plantilla que va cogiendo forma y que con Ten Hag en el banquillo ha dado más de sí esta temporada. Con la final de la FA Cup contra el City en mente, los de Old Traffor buscarán el doblete tras coronarse ya campeones de la Carabao Cup en febrero.