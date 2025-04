Las opciones de futuro de Kevin de Bruyne: la verdad sobre el Inter Miami y la oferta de Arabia Saudí

Kevin de Bruyne, uno de los grandes pilares del mejor Manchester City de la historia, dejará el club a final de temporada, tras una década como 'sky blue'. El centocampista belga, de 33 años, se postula como una de las piezas más codiciadas del próximo mercado de fichajes, y ya hay varios clubes que se han movido para intentar su fichaje.

“Siento que todavía tengo mucho que dar. Obviamente, sé que ya no tengo 25 años, pero todavía siento que puedo hacer mi trabajo”, decía De Bruyne.

Sus posibilidades en Europa

Sky Sports sorprendía hace pocos días desvelando un equipo de la Premier League que intentaría el fichaje de Kevin de Bruyne, el Aston Villa. Según el medio, el club inglés habría mantenido conversaciones internas para abordar el posible fichaje del centrocampista.

Además, otros clubes europeos que han aparecido en la 'puja' serían el Galatasaray, o los 'grandes' italianos. Según AS, el club turco busca reforzar su plantilla para la próxima temporada y ha incluido a De Bruyne en su lista de posibles incorporaciones, junto a otros nombres destacados como İlkay Gündoğan y Victor Osimhen. Bleacher Report asegura que Juventus, Inter de Milán, AC Milan o Nápoles podrían ser destinos predilectos para el belga, dado el interés que tiene en la Serie A y en seguir compitiendo al más alto nivel europeo.

En una escala más romántica, en Alemania apuntan que el Wolfsburgo, su antiguo club en la Bundesliga, habría extendido al jugador una invitación formal para su regreso.

La MLS o Arabia Saudí

La mayoría de rumores iniciales apuntaban a un solo equipo: el Inter Miami. El club poseería los derechos de descubrimiento de De Bruyne en la MLS, lo que le daría prioridad para negociar con él. Además, la posibilidad de unirse a Lionel Messi, Suárez, Jordi Alba o Busquets ha sido un tema ampliamente comentado en Estados Unidos. Recientemente, el Inter Miami anunció la adquisición de un hueco 'intrenacional' en su plantilla de cara a 2025, con un acuerdo con los Portland Timbers, lo que hizo que el rumor fuera aún más fuerte.

Otra posibilidad en el 'soccer', según apuntó Fabrizio Romano, sería el Chicago Fire, The Athletic sumaba a New York City FC y DC United, y The Guardian sacaba el nombre de San Diego FC, aunque la nueva franquicia de la liga habría dado marcha atrás debido a las altas demandas salariales del jugador.

Finalmente, la posibilidad de Arabia Saudí siempre es interesante para jugadores de su perfil. Según apuntan en el país, el Neom SC, en proceso de ascenso a la primera división saudí y respaldado por importantes recursos financieros, habría entablado ya las primeras conversaciones para fichar a Kevin.

A pesar de todo ello, según publica el medio saudí 365Scores, Thiago Freitas, COO de Roc Nation Sports, agencia de representación del jugador, habría afirmado que “no hemos recibido ninguna oferta oficial del Inter Miami, y cualquier conversación al respecto es incorrecta”.

"También he oído y leído sobre ofertas por Kevin De Bruyne de clubes de la Liga Saudí. Esto no es cierto, es solo un rumor, y aún no hemos recibido ninguna oferta oficial", añadía.

Y continuó: "Hay muchas ofertas de grandes clubes de Europa, pero no hemos hablado de eso en este momento".