Oliver Glasner está en el mercado: del asalto del Eintracht al Camp Nou a acabar con 164 años de sequía en Londres

El Crystal Palace ha necesitado casi 165 años para encontrar al hombre que les lleve a la gloria. Y por partida triple. Se dice rápido. Hasta la aparición de Oliver Glasner, el cuadro del sur de Londres competía, pero no ganaba. Nunca. En apenas dos años, el técnico austríaco ha dado la vuelta a la tortilla. De no tener un solo trofeo al que sacarle brillo, a tener que buscarle espacio a tres. Uno de ellos, europeo. El líder que comandó el asalto del Eintracht al Camp Nou vuelve al mercado tras hacer historia de nuevo.

Glasner se despidió del Palace más que satisfecho. Lo hizo con el título de la Conference League bajo el brazo, después de vencer a otro pedazo de entrenador, Iñigo Pérez, que hizo soñar a Vallecas como nunca. La competición de bronce de la UEFA se unirá a la FA Cup de 2025, conquistada ante el Manchester City, y a la Community Shield, ganada en agosto frente al Liverpool. De no ganar un título en 164 años, a ganar tres en apenas unos meses.

Oliver Glasner, leyenda del Palace / RONALD WITTEK / EFE

Pero la transformación de Glasner no se explica solo por los trofeos, ni por su identitario 3-4-2-1. Lo más impresionante de Glasner es la manera en la que ha acelerado el tiempo. El austríaco heredó un club que regresó a la máxima élite de Inglaterra en la temporada 2013-14, pero que estaba muy lejos de pelear por títulos. De golpe y porrazo, logró convencer a sus jugadores, sacar el máximo jugo de ellos y darles las herramientas para competir con los mejores equipos de Inglaterra en torneos de menor duración.

Perdió a piezas como Michael Olise o Eberechi Eze, pero eso no fastidió su plan. De hecho, era parte del plan. Ya contaba con perder a sus mejores hombres si alguno explotaba de verdad. Pero se escudó en Maxence Lacroix para el centro de la zaga, convocado con Francia para el Mundial; en Adam Wharton para la sala de máquinas; dio alas a Daniel Muñoz en el carril derecho; y potenció su tridente formado por Jean-Philippe Mateta, que también cumplirá el sueño del Mundial, con Ismaila Sarr y Yeremy Pino en las alas. Un once que ya es historia del Palace.

Mateta celebra el 1-0 frente al Rayo Vallecano / EFE

Hay un nombre obviado a propósito: el de Daichi Kamada. El japonés, compañero de Wharton en el centro del campo, ya sabía lo que era trabajar con Glasner. Lo hizo en el Eintracht de Frankfurt, el del asalto al Camp Nou y el que conquistó la Europa League tras 42 años sin ganar un título europeo. Antes había clasificado al Wolfsburgo a Champions League. Kamada, en aquel equipo un poco más adelantado, era una de las claves del 3-4-2-1 de Glasner. Así que el austríaco no dudó: a la que pudo, se lo trajo a Selhurst Park.

Ahora, Glasner ya mira a su siguiente paso. Tras su aventura en el Eintracht y su papel en el Palace, está más que listo para un banquillo gigante. Habrá que ver si le llega la oportunidad y si decide vivirla de nuevo con Kamada en su vestuario.

Daichi Kamada celebra el título de Conference League / FILIP SINGER / EFE

"Ahora mismo, ni siquiera puedo creer que este haya sido el último partido. Tomé esta decisión y es un capítulo, un buen capítulo que leer en el libro del Crystal Palace. Le seguirán otros capítulos.Hoy les he dicho a los jugadores que los aficionados nos estaban dando las gracias por haberles regalado el mejor día de su vida. Les he dado las gracias a los jugadores porque para mí es lo mismo", declaró tras hacer historia en RB Leipzig.

Sea como fuere, Glasner deja al Crystal Palace en un lugar distinto al que encontró. Lo deja con memoria nueva, con la posibilidad de soñar en la Europa League 2026-27 y con una exigencia que ya no podrá volver a ser la de antes. Esa es la huella de los entrenadores importantes: no solo llenan vitrinas, que también, sino que cambian la perspectiva de un club. En Selhurst Park no se celebró un título durante 164 años. Ahora ya van tres.