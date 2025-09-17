Old Trafford, en llamas: el despido millonario de Amorim

"Hay muchas cosas que han sucedido en los últimos meses que se desconocen. Lo acepto, aunque no cambiaré. Cuando quiera cambiar mi filosofía, lo haré. Si no, quizá tengan que cambiar de entrenador. Seguiré mi estilo hasta que entienda que necesito cambiar", pronunció Rúben Amorim tras la derrota en el Etihad Stadium. Un año y medio más tarde, Phil Foden y Erling Haaland tiñieron Mánchester de 'skyblue' y hundieron - aún más si cabe - a un Manchester United con apenas cuatro puntos en su casillero y que venía de ser eliminado de la EFL Cup a manos del Grimsby Town de League Two.

El currículum del luso en Old Trafford deja mucho que desear. Y eso que lleva relativamente poco en el cargo. Ni un año. Se incorporó a la disciplina 'red devil' el pasado 11 de noviembre de 2024 para ser exactos. Y las estadísticas no juegan muy a su favor: ocho triunfos en 31 encuentros en la Premier League. Innegociable para un club de su pedigrí.

Tres partidos

Pues bien, la cúpula 'red devil' parece haber perdido la paciencia con un Rúben Amorim al que, según 'The Mirror', se le fijó un máximo de tres partidos para revertir la situación. El calendario, eso sí, puede echarle un cable: Chelsea (local), Brentford (visitante) y Sunderland (local). De lo contrario, es altamente probable que el técnico lisboeta deba hacer las maletas.

Ruben Amorim, entrenador del Manchester United, durante el partido ante el Manchester City / EFE/ADAM VAUGHAN

La entidad mancuniana, incluso, iría más allá y tendría a varios sustitutos en la recámara. Tal y como asegura el rotativo británico, son hasta cinco los nombres propios que se barajan en Old Trafford: Oliver Glasner (Crystal Palace), Gareth Southgate (sin equipo), Andoni Iraola (Bournemouth), Mauricio Pochettino (seleccionador de Estados Unidos) y Marco Silva (Fulham).

Cinco candidatos

El único técnico en el paro es un Gareth Southgate que fue relevado por Thomas Tuchel en el banquillo de los 'Three Lions'. Glasner, Iraola y Marco Silva se labraron una reputación en Inglaterra. El primero, por su parte, viene de vivir su temporada más exitosa de su carrera... y del propio Crystal Palace: FA Cup y Community Shield.

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, celebra tras ganar la FA Community Shield / AP Photo/Dave Shopland

El de Usurbil elevó a un Bournemouth con promesas - ya consolidadas - como Huijsen, Kerkez o Zabarnyi a la novena posición. Y el técnico nacido en Estoril mantuvo vivo el sueño europeo en Craven Cottage, pero 'su' Fulham finalmente terminó undécimo. Pochettino prepara a la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026 y cuenta con un bagaje envidiable en la élite: Tottenham, PSG o Chelsea. Y Southgate está en el mercado desde el pasado mes de julio.

Un despido millonario

Para colmo, según cuenta 'Daily Mail', despedir a Rúben Amorim antes del próximo 1 de noviembre supondría un gasto millonario brutal en los despachos de Old Trafford: 12 millones de libras (13,8 millones de euros al cambio). La pelota está en el tejado del luso: tiene tres 'finales' por delante. Y es que el luso fue nombrado oficialmente aquel 1 de noviembre de 2024, firmando un contrato de dos años y medio por un valor de 6,5 millones de libras (7,49 millones de euros) por temporada, con la opción de una extensión de 12 meses.