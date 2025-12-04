El ojito derecho de Guardiola ha vuelto y la Premier tiembla otra vez

Guardiola necesitaba a este Foden, a su Foden. El canterano 'cityzen', elegido Mejor Jugador de la Premier la temporada 2023-24 por la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales), no atravesaba un buen momento. Pero tras sus dos últimos partidos, ante el Leeds y el Fulham, ha dejado claro que su mejor versión está de vuelta. La que le saca una sonrisa cuando perfora la portería rival; la que hace sonreír al propio Pep y a todos los aficionados del Manchester City.

El rostro de Foden se iluminó de nuevo con dos auténticos golazos ante el Fulham para sellar un triunfo en el loco duelo que acogió Craven Cottage (4-5). El primero, para el 0-3 en el minuto 44, un latigazo desde fuera del área teledirigido a la escuadra. El segundo, para el 1-4, un remate con la diestra al segundo palo que ajustó bien el remate para superar a Leno. Dos goles con su sello, el de calidad innata, que tanto ha echado de menos el City este tiempo.

Phil Foden, autor de dos goles contra el Fulham / @PhilFoden

Su gran partido contra el equipo londinense llega después de firmar otro doblete contra el Leeds United hace escasos tres días y en el que también fue determinante para sumar los tres puntos (3-2). Foden marcó el 1-0 en el minuto 1 y el definitivo 3-2 en el 90+1’. Dos partidazos que necesitaba para acabar de elevar su confianza y callar a algunas que otras bocas.

Foden, al rescate del City ante el Leeds / EFE

Generalmente, se atribuye el importante bajón que tuvo el Manchester City la temporada pasada a la grave lesión de Rodri Hernández, pero entre muchas otras cosas, el equipo de Pep también bajó considerablemente el nivel porque Foden perdió su magia. O mejor dicho, porque parecía no creer en ella.

La presión también afecta a los mejores

El de Stockport venía de marcar 27 goles y dar 13 asistencias en 53 partidos. Con 4.276 minutos de juego, fue el segundo futbolista más utilizado de la plantilla, solo superado por el pivote español. Por ello, fue distinguido como el MVP de la Premier. Pero en la campaña 2024-25 se desinfló, como todo el City.

Guardiola abraza a Foden en Old Trafford / X

La exigencia física y mental le pasó factura y cerró el curso con 13 goles y siete asistencias en 49 partidos. Lo más destacable: la pérdida de importancia sobre el campo, con solo 2.993 minutos de juego.

En el Mundial de Clubes, donde el City se despidió prematuramente al caer contra el Al Hilal de manera sorpresiva, Foden dejó destellos de aquel futbolista que había enamorado a Inglaterra un año atrás, marcando tres goles y firmando una asistencia en cuatro duelos. Debía demostrar que estaba de vuelta en la Premier League.

Foden marca en su debut en el Mundial de Clubes / X: MANCHESTER CITY

Arrancó mermado por unos problemas en el tobillo, sorteó algunos altibajos combinando partidos a gran nivel con otros demasiado discretos y ahora está al nivel que lo llevó a ser uno de los indiscutibles líderes del Manchester City y, por qué no decirlo, el ojito derecho de Guardiola.

Foden, celebrando un gol con sus compañeros en Craven Cottage / @PhilFoden

De momento, en 18 partidos ya suma ocho goles y tres asistencias, y en sus últimas cinco titularidades ha marcado seis goles. Desde la temporada 2023-24, ningún jugador ha marcado tantos goles desde fuera del área en la Premier League como él: 7. Datos que permiten pensar en que, definitivamente, Foden vuelve a ser Foden.