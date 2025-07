Oficial: Zubimendi ya es del Arsenal

Se acabó lo que se daba. El secreto mejor guardado del Arsenal salió a la luz: Martín Zubimendi ya es 'gunner'. Ya puede gritarse a los cuatro vientos en el norte de Londres. Tras meses de especulaciones, estimaciones sobre cuándo se anunciaría su fichaje, el de San Sebastián se reencuentra con Martin Odegaard y Mikel Merino, pero lejos de su tierra. Rechazó unirse al Liverpool el pasado verano y, pese a ser considerado por el Manchester City en invierno, Zubimendi optó por seguir defendiendo la camiseta del club de su vida. Pero a la tercera fue a la vencida y el Arsenal se lleva a un director de orquesta en toda regla.

La Real Sociedad emitió un precioso comunicado para despedir al chico que "cumplió el sueño de todo txiki guipuzcoano: jugar en el club de su corazón y llegar a ser una estrella en el primer equipo". "Esta siempre será tu casa. Lo que nace en el corazón no lo cambia nada ni nadie", añade la entidad vasca. Zubimendi se marcha con 236 partidos oficiales a sus espaldas. Debutó con la primera plantilla en la temporada 2019/20, en un duelo ante el Getafe. A partir de ahí, no se movió del once titular.

"Compromiso, exigencia y rendimiento máximos los que ha dado pilotando la nave txuri urdin desde el centro del campo. Con él sobre el césped el equipo ha obtenido los mejores resultados de los últimos tiempos", desgrana la Real. Seguridad, finura con balón, jerarquía, confianza... que serían clave para levantar una Copa del Rey y lograr cinco clasificaciones europeas consecutivas.

CONTROL DEL TEMPO

El pivote de 26 años sumará talento a una medular que ya cuenta con Rice, Odegaard o Mikel Merino. "Este es un momento crucial en mi carrera. Es el fichaje que buscaba y que quería dar. En cuanto pones un pie aquí, te das cuenta de lo grande que es este club y este equipo", asegura ya como futbolista del Arsenal. El estilo de juego que practican los de Arteta viene de lujo para un tipo que domina de maravilla los tempos de un partido y que puede formar una sociedad letal con Rice en la base.

"Martin es un jugador que aportará una enorme calidad e inteligencia futbolística a nuestro equipo. Encajará a la perfección y tiene todas las cualidades para ser un jugador clave para nosotros", expresa un Mikel Arteta pletórico. "Estamos encantados de traer a Martin al Arsenal y nos enorgullece haber concretado este traspaso", añade Andrea Berta, director deportivo 'gunner' desde hace relativamente poco.

El vasco, que pasa del '4' al '36', firma un contrato de larga duración en Londres. El Arsenal, que estaba deseando ficharle - sobre todo un Arteta encantado con su fútbol -, desembolsa una cantidad cercana a los 70 millones de euros, superior a su cláusula de rescisión (60).