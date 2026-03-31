Oficial: De Zerbi, nuevo entrenador del Tottenham

El Tottenham anunció al sustituto de Igor Tudor: Roberto De Zerbi, extécnico de Brighton y Olympique de Marsella. El preparador italiano se encontraba sin equipo y se convierte en el tercer entrenador de la temporada de unos 'Spurs' en caída libre.

De Zerbi, con experiencia previa en la Premier League, donde dirigió al Brighton & Hove Albion, fue despedido del Olympique de Marsella el pasado mes de febrero tras ser goleado por el Paris Saint-Germain, estar a doce puntos de los parisinos y ser eliminado en la fase de grupos de la Champions League.

El italiano dirigió a los 'Seagulls' entre 2022 y 2024 y consiguió la primera clasificación a Europa de la historia del club de la costa sur de Inglaterra.

Tras un año y medio en el Marsella, De Zerbi firmó un contrato de cinco años con el que espera salvar al Tottenham del descenso a la Championship, que en estos momentos está a un punto de distancia con siete jornadas por disputarse.

En dicho acuerdo se incluyó un bonus en caso de que se asegure la permanencia del conjunto del norte de Londres, que no pisa la Segunda división desde 1978, pero no una cláusula para que el italiano se marche si se consuma la caída a la Championship.

Frank, Tudor... y De Zerbi

El Tottenham decidió prescindir de los servicios de Thomas Frank, reemplazo de Ange Postecoglou, a mediados de febrero y confiar en el ex de la Juventus para enderezar el rumbo de la temporada. El croata, que venía de ser despedido del conjunto juventino en octubre, solo consiguió una victoria en los siete partidos que dirigió, inerte en la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.

Se convirtió, de hecho, en el quinto entrenador de la historia de la Premier en durar menos de 50 días en el cargo. Un dato que asusta... pero no tanto como el siguiente: el Tottenham ha tenido más entrenadores que triunfos en casa en la Premier League desde mayo de 2025.

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De Zerbi dirigirá su primer partido con los 'Spurs' el próximo domingo contra el Sunderland a domicilio.