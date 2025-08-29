Oficial: Xavi Simons ficha por el Tottenham

Colorín colorado, este culebrón ya ha acabado. No importaba donde, pero lo que sí estaba claro es que, salvo sorpresa mayúscula, Xavi Simons dejaría de vestir la camiseta del RB Leipzig. Sin competición europea después de unas cuantas temporada, la entidad de Red Bull, consciente de los deseos del canterano azulgrana, no iba a dejarle salir tan fácil.

Eso sí, se daba prácticamente por hecho que tendríamos que esperar al final del mercado para conocer el desenlace. Tan es así, que el bueno de Xavi estaría en los primeros dos encuentros de la 2025/26 del Leipzig. Fue titular en ambos. En la primera fase de la DFB Pokal ante el Sandhausen, donde, incluso, marcó gol; y en el debut en la Bundesliga contra un Bayern de Múnich que les pasó por encima y endosó un set.

'Robo' en Londres

Su salida era cuestión de tiempo. Se le vinculaba con el Chelsea. Londres iba a ser su próximo destino, eso estaba claro. Pero porque el Tottenham tomó la delantera y puso una oferta sobre la mesa que satisfizo al RB Leipzig: 60 millones más otros 10 en variables. Y que se ajustaba a las exigencias del club germano, que no iba a aceptar una propuesta inferior a los 70 millones.

Xavi Simons y Benjamin Sesko celebran un gol con el RB Leipzig / 'X'

Las negociaciones entre el agente del futbolista, el superagente Ali Barat y el Leipzig iniciarían el pasado jueves y se intensificarían con el paso de las horas. Y, finalmente, el RB Leipzig, que ya sufrió la dolorosa marcha de Benjamin Sesko al Manchester United, dio luz verde a la operación.

Proyecto ambicioso

De hecho, tal y como informó Florian Plettenberg, el Chelsea no envió oferta alguna por el mediapunta. Así, el Tottenham, al que futbolistas como Gibbs-White, Eze o Savinho dieron calabazas, firma a una estrella que elevará el nivel de un proyecto que pinta muy bien.

Con Thomas Frank a la cabeza, cuyo sello identidad se siente en la plantilla, el neerlandés formará un trio interesante en la medular con Palhinha, Bentancur o Sarr. Tampoco se descarta que el extécnico del Brentford le ubique en posiciones más adelantadas y acompañe a Richarlison y Kudus arriba.

Xavi Simons, que completó ya las pertinentes pruebas médicas y firmó su contrato con los 'spurs', firma hasta 2030 - y opción a dos años más -. Llevará el '7'. Hay ganas de ver cómo se desenvuelve en la Premier.