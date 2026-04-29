Oficial: Salah tendrá un 'último baile' en Anfield

La historia de amor entre Anfield y Mohamed Salah todavía no ha llegado a su capítulo final. Después de que el delantero egipcio fuese sustituido por molestias el último encuentro de Premier League ante el Crystal Palace, que se saldó con victoria para los 'reds' por 3-1, las dudas sobre si volvería a vestirse con la camiseta del Liverpool fueron en aumento. Sin embargo, el club ha despejado cualquier incertidumbre: Salah volverá a jugar antes de que termine la temporada.

El Liverpool confirmó a través de un comunicado oficial que el atacante sufre una lesión muscular leve, descartando así un problema de mayor gravedad. El internacional egipcio tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda parte del encuentro disputado en Anfield, un gesto poco habitual en un futbolista que rara vez pide el cambio, lo que generó preocupación tanto en el club como entre los aficionados.

Durante los días posteriores al partido, incluso desde la selección egipcia se llegó a deslizar que el jugador podría haberse despedido ya de la temporada, peligrando su peresencia en el Mundial. Sin embargo, el diagnóstico final resultó ser mucho más optimista. El cuerpo médico 'red' estima que Salah podrá reincorporarse a la dinámica del equipo en las próximas semanas, con margen suficiente para disputar algún encuentro antes del cierre del curso.

La noticia tiene un valor especial más allá de lo deportivo. El propio Salah anunció meses atrás que pondrá fin a su etapa en el Liverpool al término de la campaña, lo que convertía la lesión en una amenaza para su despedida. Finalmente, todo apunta a que el '11' podrá tener ese 'último baile' en Anfield y decir adiós sobre el césped, como desea tanto el club como su afición.

A sus 33 años, Salah se marchará dejando una huella imborrable desde su llegada en 2017, convertido en uno de los grandes iconos de la historia reciente del Liverpool. Su regreso antes de final de temporada permitirá cerrar el círculo de una etapa legendaria con una despedida acorde a su dimensión.