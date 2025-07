¡Oficial! Paquetá, absuelto de todos los cargos por supuestas apuestas ilegales

Paquetá ya es oficialmente inocente. Mediante un comunicado, el West Ham ha confirmado que Lucas Paqueta ha sido absuelto de todas las supuestas infracciones de apuestas en su contra con "cuatro cargos de amaño de partidos y dos de obstrucción a una investigación”. Así, después de dos años de infierno por la investigación sobre, supuestamente, forzar tarjetas amarillas, la Justicia inglesa ha concluido que no ha encontrado las pruebas suficientes como para declararle culpable.

"El West Ham United puede confirmar que una Comisión Reguladora independiente ha absuelto a Lucas Paquetá de los cargos de mala conducta presentados contra él por la Asociación de Fútbol (FA) por presuntas infracciones de la norma E5 de la FA. El club ha apoyado a Lucas desde el inicio de un proceso largo y complejo", dice el comunicado del club.

El brasileño se enfrentaba a "una sanción de por vida" tras que la FA (Federación Inglesa) le abriera una investigación en mayo de 2024 para averiguar si había estado amañando recibir tarjetas amarillas con tal de beneficiar económicamente a su núcleo más cercano mediante apuestas deportivas entre 2022 y 2023.

La vicepresidenta del West Ham United, Karren Brady, valoró la decisión judicial: "Nos complace que Lucas haya sido absuelto. Ha mantenido su inocencia desde el principio, y como Club, lo hemos apoyado firmemente durante todo el proceso. A pesar de la increíble presión sobre él, Lucas ha rendido semana tras semana para el Club, siempre dándolo todo. Ha sido un momento difícil para Lucas y su familia, pero se ha mantenido absolutamente profesional en todo momento y ahora está deseando dejar atrás este episodio, al igual que todos en el West Ham United".

Durante este tiempo, Paqueta había perdido confianza en sí mismo y oportunidades de mercado (el City se planteó su fichaje por 85 millones de euros) e incluso se le vio muy afectado llegando a llorar sobre el terreno de juego cuando vio una amarilla esta pasada temporada. "Ha estado viviendo una pesadilla durante dos años", decía recientemente su mujer.

Paqueta: "Gracias por todo"

"Desde el primer día de esta investigación, he mantenido mi inocencia ante estas gravísimas acusaciones. No puedo decir nada más en este momento, pero quiero expresar mi agradecimiento a Dios y mis ganas de volver a jugar al fútbol con una sonrisa. A mi esposa, que nunca me soltó la mano, al West Ham United, a la afición que siempre me animó, y a mi familia, amigos y al equipo legal que me ha apoyado: gracias por todo", expuso el propio Paqueta en el comunicado del West Ham.

El futbolista se había declarado siempre inocente de las más de 60 apuestas investigadas y ha colaborado en todo momento con la justicia. Finalmente, Lucas ha ganado la batalla judicial y podrá volver a sonreír sobre el terreno de juego.