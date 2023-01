Oficial: Madueke, al Chelsea

El jugador, de 20 años, firma por siete temporadas y media, más una prorrogable "Regresar a Inglaterra y jugar en la Premier League es un sueño para mí y mi familia", dijo

El Chelsea sigue sumando efectivos en esta ventana invernal en la que está reventando el mercado. El último en llegar a Stamford Bridge ha sido Noni Madueke, presentado oficialmente a última hora del viernes.

Después de las llegadas de Mykhaylo Mudryk, procedente del Shakhtar Donetsk, la incorporación de Fofana, el jugador por el que el club ha desembolsado más dinero, (80 millones de euros), o la cesión de Joao Félix, por la que ha pagado 11 millones de euros, los 'blues' han cerrado el fichaje del delantero del PSV Eindhoven.

From @NoniMadueke_ to you, the Chelsea family! 🤗 pic.twitter.com/iH9XqBfAe3