Oficial: El Liverpool ficha a Isak por 150 millones de euros y lo convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier

El fichaje de Alexander Isak por el Liverpool no es uno más: es histórico. El internacional sueco se ha convertido en el fichajes más caro de la historia en la Premier League y en el tercer jugador más caro de todos los tiempos después de que los 'reds' desembolsaran 150 millones de euros al Newcastle para cerrar, en el último día de mercado, un culebrón que parecía interminable. Solo Neymar (222 millones en 2017, del Barça al PSG) y Kylian Mbappé (180 en 2018, del Mónaco al PSG) figuran por delante.

Isak tiene que estar eternamente agradecido a Nick Woltemade. Sin el alemán, seguramente no habría cumplido su gran sueño: firmar por el Liverpool. Los 'magpis' solo dieron luz verde a la operación después de asegurar su sustituto con el delantero del Stuttgart, fichado por 80 'kilos'. El sueco se compromete con el cuadro 'red' hasta el 30 de junio de 2031.

Woltemade, con la camiseta del Newcastle / Newcastle FC

Si el golpe del Liverpool con Florian Wirtz por 125 millones ya fue mayúsculo, lo de Isak ha sido la traca final en un mercado explosivo. A pocas horas del cierre, Anfield selló el fichaje que apuntala un ataque de miedo, candidato a revalidar la corona en Inglaterra y a dar mucho de que hablar en la Champions League.

Deseo cumplido

El culebrón acabó con final feliz para el jugador y el club 'red', aunque a costa de sudor y polémica. Isak, declarado en rebeldía con el Newcastle y apartado de la dinámica por Eddie Howe, aguantó una lluvia de críticas de la afición 'magpie', además de una 'batlla' directa por redes sociales con la entidad británica. Pero no dio un paso atrás: quería vestir de rojo a toda costa. Una situación que convirtió al ex de la Real Sociedad en enemigo público número en St. James’ Park.

El Liverpool arrancó con una oferta de 127 millones, rechazada sin pestañear por las urracas. Parecía que si llegaba Benjamin Sesko aceptarían, pero el esloveno eligió al Manchester United. Entonces apareció Woltemade, fichado por 80 millones, y el camino quedó despejado.

Con 150 millones más un pack de bonus fáciles de cumplir, llegó el ansiado ‘sí’. El delantero aterriza en Anfield para compartir ataque con Mo Salah, Hugo Ekitiké, Wirtz, Gakpo o un Nghumoa, que ya levanta pasiones en territerio 'red' pese a su corta edad. Un bendito problema para Arne Slot, que cuenta con una nómina de delanteros envidiada por cualquier entrenador del planeta.