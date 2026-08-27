Oficial: Leon Goretzka ficha por el Aston Villa

El Aston Villa está viviendo un mercado muy movido: tras firmar una temporada espectacular, en la que fue capaz de ganar la Europa League y lograr un meritorio cuarto puesto en Premier, el equipo de Unai Emery está perdiendo a gran parte de su columna vertebral.

Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans ya han abandonado el club, y tanto Ollie Watkins como el Dibu Martínez podrían hacerlo próximamente. Ante este cambio de panorama, el club de Birmingham se está reforzando para no quedarse corto en una temporada en la que jugarán la Champions.

El último fichaje en llegar aportará mucha experiencia al centro del campo: Leon Goretzka ya es nuevo jugador del Aston Villa. El centrocampista alemán, tras ocho años en el Bayern de Múnich, quedó como agente libre este verano.

El futbolista ya ha dado sus primeras palabras como nuevo jugador del club de Birmingham, en las que ha expresado las ganas que tiene de jugar Champions con su nuevo equipo: "Aston Villa es un gran club para mí. Quiero ayudar al equipo a lograr sus objetivos y traer mi experiencia y mi carrera. Vamos a jugar una buena temporada, los partidos de Champions League siempre son especiales".

Goretzka también ha hablado sobre la Premier League, en la que juega por primera vez en su carrera: "Para mí es una nueva liga. Estoy muy emocionado de jugar estos partidos grandes todos los días y esto es probablemente la diferencia más grande de la Bundesliga".

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Goretzka ha sido un jugador al que se le ha relacionado con el Barça en muchas ocasiones. Es más, según informó Matteo Moretto, este mercado el jugador se ofreció al equipo blaugrana, algo que la dirección deportiva rechazó. El destino ha querido que el sorteo de la Champions designe que el Aston Villa visite el Camp Nou, un partido que tal vez sea especial para el centrocampista alemán tras lo sucedido este verano.