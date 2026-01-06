Oficial: ¡Ya hay sustituto de Maresca en el Chelsea!

Los últimos días se han convertido en un auténtico triturador de entrenador en la Premier League. Entre los diferentes entrenadores afectados se encuentra Enzo Maresca, que salió del Chelsea tras enfrentarse a la directiva 'blue'. Técnico y club rescindieron el contrato que les unía hasta 2029 porque creían "que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada".

Con el italiano ya fuera del banquillo 'blue', la lista de candidatos ha sido extensa, pero finalmente ya hay un ganador para ocupar la vacante en el Chelsea. Ni más ni menos que Liam Rosenior. El club 'blue' anunció este martes que el técnico inglés ha firmado un contrato que lo mantendrá al frente del equipo hasta 2032.

Rosenior aterriza en Stamford Bridge tras su experiencia como entrenador en el extranjero con el RC Estrasburgo, equipo al que llevó a la clasificación europea por primera vez en 19 años durante su primera temporada, luego de haber desempeñado anteriormente distintos roles en Inglaterra con Hull City y Derby County.

En el comunicado, el Chelsea señala que Liam "ha demostrado que puede construir equipos con una forma de jugar clara mientras establece los más altos estándares con los jugadores dentro y fuera del campo". Además, el club inglés indica que "tiene la capacidad de sacar lo mejor de esta plantilla rápidamente y se une a nosotros con la responsabilidad y el respaldo necesarios para asegurar que el Chelsea continúe compitiendo al más alto nivel en todas las competiciones esta temporada y en las próximas".

Las palabras de Rosenior

Por su parte, el propio Rosenior dirigido sus primeras palabras como nuevo entrenador del Chelsea: "Me siento extremadamente honrado y agradecido de ser nombrado Entrenador Principal del Chelsea Football Club. Este es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de ganar trofeos".

El entrenador del RC Strasbourg Liam Rosenior durante un partido de la Europa League / EFE/EPA/Liselotte Sabroe

“Mi trabajo es proteger esa identidad y crear un equipo que refleje estos valores en cada partido que juguemos mientras seguimos ganando trofeos. Que se me confíe este rol significa todo para mí y quiero agradecer a todos los involucrados por la oportunidad y la confianza al asumir este trabajo. Daré todo de mí para traer el éxito que este club merece", agregó.

"Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad, la solidaridad y en trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán la base de nuestro éxito. Estoy emocionado de trabajar con este grupo de jugadores y personal extremadamente talentosos, de construir conexiones fuertes dentro y fuera del campo, y de crear un entorno donde todos se sientan unidos y motivados por el mismo objetivo".

"Hay una verdadera hambre de ganar, y daré todo, cada día, para ayudar a este equipo a competir y triunfar al más alto nivel, para que todos los que están conectados con el club se sientan orgullosos de formar parte del Chelsea. Quiero que nuestros aficionados estén orgullosos de quiénes somos y de lo que representamos en cada partido que juguemos. Ellos son el alma de este enorme, histórico y grandioso club de fútbol. No puedo esperar a conocerlos a todos. No puedo esperar a comenzar", finalizó Liam Rosenior.