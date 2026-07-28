Oficial: Ya hay parte médico de la lesión de Rodri

El Manchester City ha informado este martes de que Rodri ha sido sometido a una operación en la espalda por molestias que venía arrastrando desde hacía meses y que le obligaban a jugar con molestias.

“El Manchester City confirma que Rodri ha sido sometido con éxito a una cirugía menor de espalda. El centrocampista llevaba un tiempo sintiendo molestias, pero ya se ha sometido a un procedimiento para solucionar el problema y ahora comenzará un breve período de rehabilitación”, indicó el club inglés en un escueto comunicado.

Rodri Hernández pelea por un balón con Julián Álvarez en la final del Mundial. / Octavio Guzman / EFE

Pese a que el club no da tiempo de recuperación exacto, parece claro que Rodri no estará listo para empezar la temporada, obligando así a Maresca a buscar una solución de urgencia inicial para su puesta en escena con el City.

El hecho de que no haya una fecha de recuperación establecida indica que la prioridad será evitar una vuelta precipitada. La espalda es el último episodio de una cadena de problemas físicos que han afectado a Rodri durante los últimos años.

Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024 y se perdió casi toda la temporada 2024-25. Al regresar, se encontró con varias molestias en los isquiotibiales y en la ingle, que redujeron su participación a 33 partidos esta campaña, una cifra muy alejada de la que habría alcanzado de haber estado al cien por cien. Y ahora, tras un Mundial excelso, llega el problema en la espalda. En la temporada 2022-23, cuando el conjunto sky blue conquistó el triplete, Rodri disputó 56 partidos.

FUTURO EN EL AIRE

Este nuevo contratiempo físico del capitán de la selección española llega con su futuro más en el aire que nunca y su posible salida del Etihad Stadium en boca de todos y con el Real Madrid a la espera de poder concretar un fichaje que persigue desde hace semanas.

La idea es cerrar el traspaso por un montante que ronde los 45 millones más variables y firmar un contrato hasta 2030 para amortizar el coste. Esta operación es independiente de la que está a punto de cerrarse con Diomandé, el fichaje de 120 millones que Florentino había prometido durante la campaña electoral.

La próxima semana será decisiva para que el Madrid abroche dos incorporaciones que considera estratégicas. En el caso de Rodri, la importancia es máxima para dotar al equipo de un mediocentro organizador del que ha carecido durante estos años. Con contrato hasta 2027, las cifras del acuerdo determinarán cuándo se resuelve el traspaso.