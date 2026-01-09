Oficial: Guardiola firma a una nueva estrella

No le está sentando nada bien 2026 al Manchester City. Los hombres de Pep Guardiola no han sido capaces de ganar ni uno de los tres partidos que han disputado en este mes de enero, saldados con tres empates (Sunderland, Chelsea y Brighton) que los alejan de la cabeza de la clasificación, que atesora el Arsenal en estos momentos.

Pocas formas hay mejores de responder a una crisis de resultados que la incorporación de un nuevo galáctico a la plantilla. Y el Manchester City tiene recursos más que suficientes para hacerlo. Aunque en los últimos días Guardiola advirtió de que este mercado de enero tendrá poco que ver con el del pasado, en el que se realizó una importante inversión con varios fichajes, el club 'skyblue' ya ha dado un golpe sobre la mesa.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se lamenta de una ocasión fallada por Erling Haaland / AP

Por si fuera poco potencial ofensivo disponer de jugadores como Haaland, Marmoush, Cherki, Foden, Doku o Savinho, entre otros, el Manchester City anunció el fichaje de Antoine Semenyo procedente del Bournemouth a cambio de una cantidad cercana a los 75 millones de euros y que firma hasta 2031. Una incorporación de primer nivel que dota a Guardiola de más alternativas para el frente del ataque.

Pese al interés de otros cuatro equipos de la Premier League, Antoine Semenyo ha decidido elegir al Manchester City para seguir progresando como futbolista y comenzar a luchar por todos los títulos. Se trata del gran salto en la carrera de este delantero ghanés de 26 años, quien ya ha demostrado estar más que capacitado para rendir en uno de los grandes del fútbol europeo.

Semenyo ya completó una gran temporada pasada, con 13 goles y siete asistencias, y este curso ha logrado mantener esas buenas sensaciones, además de mejorar todavía más sus cifras. En lo que va de campaña, ya ha alcanzado los diez tantos y tres asistencias en 21 partidos, consolidándose como una pieza clave del Bournemouth de Iraola.

La incorporación al Etihad Stadium de un delantero acostumbrado a actuar por la banda izquierda, pero capaz de desempeñarse como mediapunta o segunda punta, obliga al Manchester City a ajustar su parcela ofensiva, muy poblada bajo las órdenes de Pep Guardiola. En un principio, todo parecía indicar que Savinho estaba en la rampa de salida, sin embargo, ahora los focos apuntan a Oscar Bobb como posible salida. Varios equipos, entre ellos el Borussia Dortmund y otros de la Premier League, siguen de cerca la situación del internacional absoluto noruego.

Las palabras de Semenyo

El nuevo delantero 'skyblue' expresó que "estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City" en declaraciones a los medios del club. "He visto al City durante la última década con Pep Guardiola y han sido el equipo dominante en la Premier League, además de lograr cosas increíbles en la Liga de Campeones, la Copa FA y la Copa de la Liga. Han establecido los estándares más altos y es un club con jugadores de clase mundial, instalaciones de clase mundial y uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos: Pep".

Semenyo, junto a Hugo Viana en su presentación con el Manchester City / @ManCity

"Tengo mucho margen de mejora, así que estar en este club, en esta etapa de mi carrera, es perfecto para mí. Es un verdadero privilegio estar aquí. Estoy seguro de que mi mejor fútbol está por llegar. Y el City está en una posición inmejorable, participando en cuatro competiciones. Siento que puedo ayudarles a tener una buena segunda mitad de temporada. El Etihad es mi nuevo hogar. Tengo muchas ganas de jugar aquí frente a la afición y espero demostrarles a todos lo que puedo hacer", agregó.