Oficial: Donnarumma ficha por el City

Se confirma lo que era un secreto a voces desde que Luis Enrique confirmó en rueda de prensa que había tomado la decisión de prescindir de Gianluigi Donnarumma en la portería. El asturiano explicó que buscaba un perfil de guardameta distinto, y que Lucas Chevalier, quien debutó con el PSG al día siguiente en la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham, encajaba más en sus planes. El equipo parisino había puesto a uno de los mejores porteros del mundo en el mercado, y el Manchester City de Pep Guardiola no dudó en aprovechar la oportunidad de firmarlo.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Los fichajes de Marcus Bettinelli y James Trafford no iban a ser competencia para 'Gigi'. Sin embargo, para que el italiano llegase al Etihad, antes tenía que salir Ederson. El brasileño, vinculado fuertemente al Galatasaray -que también seguía a Marc-André ter Stegen- acabó fichando por el Fenerbahçe en el último día de mercado por 14 millones de euros, y de este modo Donnarumma pudo fichar por el equipo skyblue, a cambio de 35 millones de euros fijos más 4 en bonus.

El City siempre fue la primera opción

El italiano, que firma hasta el 30 de junio de 2030 con el club inglés, quería fichar por el City, aunque también se rumoreó su posible traspaso al Manchester United o, en un movimiento aún más sorprendente, su posible llegada al Galatasaray. Pero al final también se cumplieron los deseos de Guardiola, que ve en él el portero perfecto para levantar el vuelo en el Etihad.

Gianluigi Donnarumma con la Champions League conseguida con el PSG en Múnich / EFE

Donnarumma, a sus 26 años, fue pieza clave en un PSG histórico y que se quedó a las puertas de firmar un curso perfecto en Estados Unidos. El ex del AC Milan consiguió mostrar la consistencia que hasta ahora le había faltado en los grandes escenarios, siendo uno de los protagonistas de la primera Champions de la historia del cuadro parisino.

Año de Mundial

Sus altas exigencias para renovar lo acabaron empujando fuera de París, que no dudó en pagar 40 'kilos' para traer al Parque de los Príncipes a Lucas Chevalier, uno de los porteros más prometedores de Francia, y abrirle la puerta de salida. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, 'Gigi' quería jugar cada semana y al mejor nivel posible.

Luis Enrique, junto a Gianluigi Donnarumma / Agencias

Superado el reconocimiento médico en Italia, Donnarumma viajará a Manchester tras el parón de selecciones con la intención de demostrar que es uno de los mejores porteros del mundo. El test, en uno de los equipos más señalados de la actualidad, no será sencillo.