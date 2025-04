¡Oficial! Van Dijk sigue el ejemplo de Salah

Debate más que zanjado. Después del final del 'culebrón Salah', que firmó su nuevo contrato con el Liverpool hasta junio de 2027, ha llegado el turno de otro de los máximos referentes del equipo. Virgil Van Dijk, sobre el que se había especulado con una posible salida este verano, no se mueve de Anfield. La mejor noticia para los aficionados 'Reds' ha llegado hoy.

Se queda. "Virgil van Dijk ha firmado hoy un nuevo contrato con los Reds para extender su tiempo con el club más allá de la temporada 2024-25", anunciaba el Liverpool de forma oficial a eso de las 12:00 del mediodía en España. El neerlandés, que terminaba su contrato a final de este mes de junio, ha ampliado su vinculación con el conjunto de Arne Slot hasta 2027. Un acuerdo muy parecido al que firmó hace pocos días el egipcio.

Además, según apunta 'The Athletic' el central de 33 años no tendrá ninguna cláusula de rescisión o de liberación en su nuevo contrato, y mantendrá su sueldo como hasta ahora: 400.000 libras semanales. Tras sumar ocho títulos en sus ocho temporadas en el Liverpool, el fichaje de los 84 millones de euros que llegó a Anfield en 2017 tiene cuerda para rato y seguirá escribiendo más capítulos en su historia con el club al que ya parece ligado de forma eterna.

NUNCA PENSÓ EN IRSE

"Estoy muy contento, muy orgulloso", dijo Van Dijk en una entrevista con la web oficial del club tras conocerse la noticia. "Obviamente, hay muchas emociones que se me pasan por la cabeza ahora mismo al hablar de ello. Es un sentimiento de orgullo, es un sentimiento de alegría. Es simplemente increíble. El viaje que he recorrido hasta ahora en mi carrera, poder ampliarlo otros dos años en este club, es increíble y estoy muy feliz".

Y añadió, por si había alguna duda, que nunca pensó en abandonar el club: "Siempre fue Liverpool. Ese fue el caso. Siempre estuvo en mi cabeza, siempre fue el plan y siempre fue Liverpool. No tenía ninguna duda de que este es el lugar ideal para mí y mi familia. Soy uno de los habitantes de Liverpool. Alguien me llamó Scouser adoptivo el otro día. Me enorgullece mucho escuchar estas cosas, me hace sentir muy bien", sentenció.