MERCADO DE FICHAJES
Oficial: Darwin Núñez ficha por el Al Hilal
El delantero uruguayo deja 53 millones de euros en las arcas del Liverpool tras tres temporadas en Anfield
Darwin Núñez se quedó sin hueco en Anfield. Aunque en algunos tramos logró ganarse a la afición red con su entrega y olfato, especialmente bajo las órdenes de Jürgen Klopp, su futuro quedó sentenciado con la llegada de Arne Slot. Ahora, el internacional uruguayo da un paso atrás en lo deportivo para, como tantas otras estrellas antes que él, poner rumbo a Arabia Saudí.
El Al Hilal, una de las sensaciones del último Mundial de Clubes tras eliminar al Manchester City en octavos, buscaba un golpe de autoridad en el mercado estival. Simone Inzaghi, técnico del actual campeón saudí, quería un ‘9’ de primer nivel. Tras el “no” de Alexander Isak, todas las miradas se dirigieron hacia Núñez. El acuerdo con el Liverpool se cerró por 53 millones de euros fijos más variables, cumpliendo así el deseo del entrenador italiano.
Altibajos en Anfield
En el verano de 2022, el Liverpool desembolsó 85 millones al Benfica para llevarse al delantero tras un desempeño brillante en Lisboa, donde demostró que su hambre de gol superaba la dimensión de la Liga NOS. Sin embargo, su aventura en la Premier League no ha respondido a las expectativas.
En Riad, Núñez compartirá vestuario con figuras como Koulibaly, Bono, Rúben Neves, Milinkovic-Savic o Malcom, y tratará de coronar la punta de ataque que hasta ahora pertenecía a Aleksandar Mitrovic. Un ataque de lujo para un club que aspira a dominar tanto en Arabia como en Asia.
Premio para el Almería
Su contrato, hasta el 30 de junio de 2028, también supone un guiño económico a la UD Almería. El conjunto andaluz ingresará 256.000 euros en concepto de derechos de formación. No es un detalle menor: el club rojiblanco apostó fuerte por él en 2019, pagando 12 millones al Peñarol para traerlo a Europa.
Solo un año después, el Benfica triplicó esa inversión, confirmando que aquel salto desde Montevideo no fue un simple capricho, sino el inicio de un camino que ahora continúa, dorado, en Oriente Medio.
