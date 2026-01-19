Oficial: El City ya tiene a Marc Guéhi, la 'ganga' que quería el Big Six de la Premier League

El Manchester City ha reforzado su defensa con el fichaje del central Marc Guéhi, por el que han pagado 20 millones de libras (23 millones de euros) al Crystal Palace. Una incorporación de lujo con la que el equipo de Pep Guardiola logra matar dos pájaros de un tiro: cubre una necesidad, la de darle una vida extra a una zaga maltratada por las lesiones en un tramo vital de la temporada, y la de incorporar a un futbolista de presente y futuro a precio de risa.

Esta ganga para el City ha sido posible porque Guéhi acaba contrato en junio y ya comunicó hace tiempo al Palace que no tenía pensado renovar para dar un paso adelante en su carrera. De hecho, lo tenía todo cerrado el pasado verano para firmar por el Liverpool, pero el Palace se echó atrás porque solo pudo fichar a uno de los dos reemplazos que Oliver Glasner pedía para dejar marchar al inglés.

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup / Tribuna

Los 'reds' estaban dispuestos a pagar cerca de 40 millones de euros por él. Ante la certeza de que se vaya gratis en verano, el conjunto londinense ha priorizado sacar algo de dinero por él ahora y aprovechar los quince días de mercado que restan para encontrarle un sustituto.

"Cuando me preguntaron si quería ir al City, solo había una respuesta posible. Ahora estoy en el mejor club del mundo", dijo Guéhi en sus primeras declaraciones como jugador del City. Guéhi, valorado en 'Transfermarkt' en 55 millones de euros, llegó al Palace procedente del Chelsea en 2021 y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores defensas de la liga, al menos fuera del 'Big Six', y en un habitual en la selección inglesa, con la que ha disputado 26 partidos.

Guéhi hizo historia con el Palace al levantar la FA Cup y la Community Shield, además de contribuir a la primera clasificación a Europa en la historia del club. Ahora deberá demostrar que está preparado para rendir al cien por cien en uno de los equipos más exigentes del país. Con Semenyo, por el que el City pagó 72 millones de euros, Guardiola puede estar más que contento con las incorporaciones invernales.