Oficial: El City se gasta 100 millones en Ayyoub Bouaddi, recambio de Rodri

Ya es oficial. El Manchester City ya tiene recambio para Rodrigo Hernández con el fichaje de Ayyoub Bouaddi a cambio de una cantidad cercana a los 100 millones de euros (95 fijos más 5 en variables). El club inglés incorpora al joven centrocampista de origen marroquí, que firma un contrato de cinco años, hasta junio de 2031.

La salida de Rodri rumbo al Barça ha obligado al Manchester City a acudir al mercado con fuerza. El conjunto inglés se ha decantado por el joven internacional marroquí, que llega después de completar una notable temporada con el Lille. De hecho, Bouaddi terminó de consagrarse este verano en el Mundial, donde dejó varias actuaciones de primer nivel que no pasaron desapercibidas para los grandes clubes europeos.

En este sentido, el Manchester City considera a Ayyoub Bouaddi como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del fútbol mundial. El centrocampista marroquí, que ha disputado ya 96 partidos con el Lille y suma ocho internacionalidades, irrumpió muy pronto en la élite.

Bouaddi debutó con el primer equipo del conjunto francés en la UEFA Conference League apenas tres días después de cumplir 16 años y, desde entonces, no ha dejado de crecer. En las dos temporadas siguientes se consolidó como titular indiscutible, confirmando las expectativas que había despertado desde su irrupción.

Las palabras de Bouaddi

Tras hacerse oficial su fichaje por el Manchester City, Bouaddi no ocultó su ilusión por dar el salto a uno de los grandes clubes de Europa. “Este es un día muy especial para mí y mi familia”, aseguró el centrocampista marroquí a los medios del club 'citizen'.

El nuevo jugador del conjunto inglés también se mostró contundente a la hora de definir lo que representa para él su llegada al Etihad: “Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder llamarme jugador del City. He dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar duro para convertirme en el mejor jugador posible y llegar a la cima del fútbol”.

Bouaddi explicó que su admiración por el City viene de lejos y destacó especialmente la identidad futbolística del equipo: “He seguido al City durante muchos años y me encanta su estilo de juego. El City siempre intenta practicar un fútbol de calidad. Y han demostrado que son ganadores: este club da la sensación de estar hecho para ganar”.

El centrocampista también tuvo palabras de elogio para la plantilla y el cuerpo técnico, con especial mención para Maresca: “La plantilla es de primera clase y Enzo es un entrenador de primer nivel. Tengo muchas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de todos los aficionados”.

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Por último, Bouaddi quiso poner el foco en su margen de crecimiento pese a su precoz llegada a la élite: “Tengo mucho que mejorar. Solo tengo 18 años. Estoy contenta con el progreso que he logrado hasta ahora, pero también sé que puedo mejorar muchísimo. Sin duda, este es el mejor lugar para hacerlo”.